Mediapro applique un ERTE à la crise des coronavirus et réduit le salaire des responsables à 50%

Alors que l’impact de la crise des coronavirus sur l’économie commençait à être remarqué, le mot ERTE (Records of Temporary Employment Regulation) a commencé à apparaître partout. La dernière entreprise à l’appliquer a été Mediapro, qui a annoncé ce mardi 24 à ses employés qu’après avoir contacté les représentants syndicaux, elle avait décidé bénéficier des mesures proposées par le gouvernement pour atténuer la crise.

Logo Mediapro

Dans une déclaration interne du comité exécutif, à laquelle El Español a eu accès, la société a expliqué l’impact économique “énorme” qu’elle subit avec la crise: “Productions et contrats annulés, la suspension des événements sportifs à travers le monde et un long etcetera, auxquels il faut ajouter l’impossibilité que de nombreux clients prétendent devoir payer les paiements qu’ils nous avaient engagés », lit-on dans la lettre.

Donc, 1200 collaborateurs du groupe Les communications, qui incluent les producteurs Globomedia, El Terrat, 100 Balas, K-2000 ou Big Bang Media, seront soumises à ERTE. Par ailleurs, ils ont annoncé une baisse de salaire, entre 15% et 25%, pour les personnes dont la rémunération est supérieure à 80 000 euros. D’un autre côté, ils précisent que “les hauts dirigeants du Groupe bénéficieront d’une réduction de salaire de 50%”

Comme ils l’ont précisé, les mesures se répandra pendant toute la durée de la crise et, dès que «les circonstances changeront», toutes les personnes concernées retrouveront leur emploi et 100% de leur salaire.

Une note négative

Le ton de la déclaration n’était pas du tout flatteur pour la situation de l’entreprise et, en fait, ils préviennent que cela ne devrait pas s’améliorer dans les semaines à venir. “S’aggrave plutôt dans les prochains mois“Avec cette prédiction, ils expliquent que les réductions et l’ERE ne seront pas les seules mesures qu’ils appliqueront pour préserver le groupe, puisque un plan d’austérité exigeant est en cours d’élaboration ce qui comprend l’élimination de l’externalisation, la réduction des dépenses non essentielles et la mise en place d’un plan d’amélioration de l’efficacité. “Dans cet environnement chaotique dans le monde, nous devons prévoir comment garantir la viabilité de l’entreprise et, avec lui, l’emploi, à moyen et à long terme “, conclut sa déclaration.

.