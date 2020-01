Mediaset annule ‘Butterfly Hunter’ et prépare un nouveau magazine avec Nuria Marín dans Divinity and Four

* En préparation

Près de sept ans après l’arrivée de «Butterflyhunter» dans Divinity, Mediaset a annoncé que Le programme présenté par Nuria Marín et Nando Escribano mettra bientôt fin à leurs émissions, sans indiquer de date précise. Une décision qui fait suite à la parier sur un nouveau format avec Marín devant, qui sera diffusé à la fois dans Cuatro et Divinity.

La présentatrice Nuria Marín

Mediaset España et La Fábrica de la Tele ont commencé la pré-production de ce nouveau magazine, qui Il sera diffusé en direct tous les jours. Un pari dont l’objectif principal sera d’interconnecter “l’univers” unique de Mediaset, avec le caractère des réalités, le spectacle de talents et d’autres formats du groupe de communication et marqué par le rythme, le plaisir et le non-sens, comme la société l’a annoncé dans un communiqué.

Conçu comme l’un des nouveaux formats transversaux de Mediaset Espagne, ce nouvel espace mettra en vedette Nuria Marín en tant que présentatrice. Un choix qui vient après que la journaliste ait démontré sa polyvalence en se plaçant devant les programmes de l’entreprise tels que “ Save Me ” ou les résumés de “ The time of the discount ”, en plus de son travail quotidien habituel à la tête de “ Butterfly Hunter ”.

Successeur de «Le coquin?

‘Cazamariposas’ dira au revoir à sa carrière télévisuelle après le début de l’émission le 4 juin 2013, bien que pour le moment la date à laquelle son annulation sera effective est inconnue ainsi que ce qui arrivera à Escribano, partenaire de Marín depuis La naissance du format. De plus, la bande que cet espace pourrait occuper à Cuatro, bien que l’annonce récente d’annuler ‘The vaurien’, il est possible que ce nouveau programme comble le vide qui quittera le concours présenté par Pablo Chiapella, dont les enregistrements ont déjà été paralysés.

.