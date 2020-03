Mediaset annule «The Panic Room» en raison de la crise des coronavirus

* En développement

Depuis que la crise de Covid-19 a contraint le gouvernement à décréter l’état d’alarme en Espagne, la pandémie a continué d’avoir des conséquences dans tous les secteurs. L’industrie audiovisuelle nationale et internationale paralyse le tournage de séries et de programmes appliquer les mesures gouvernementales et empêcher la propagation. Seuls les formats liés à l’actualité parviennent à survivre devant un public qui demande des informations sur le coronavirus.

Nuria Marín, présentatrice de «The panic room»

Comme FormulaTV l’a appris exclusivement, Mediaset a décidé de suspendre les émissions de «The Panic Room» sur Cuatro et Divinity. L’espace de La Fábrica de la Tele ne reviendra pas ce mercredi 18 mars au grill des chaînes Mediaset en raison de la crise des coronavirus. La demande d’informations actuelles et ses données d’audience froides ont entraîné l’arrêt du programme du présentateur par Nuria Marín.

