Mediaset Espagne renonce au public dans tous ses programmes à cause du coronavirus

Les études espagnoles suivent le sillage des Italiens et, désormais, il sera de coutume de les voir sans assistants. Mediaset Espagne a pris la décision de se passer du public de tous ses programmes pour éviter l’expansion du coronavirus et d’éventuelles nouvelles infections. Ana Rosa Quintana et Risto Mejide ont été les premières à l’annoncer en direct ce mardi, alors qu’ils ont déjà vu les tribunes vides.

L’ensemble de «Save me» sans public

Comme FormulaTV a pu le confirmer, «Le programme d’Ana Rosa», «Tout est un mensonge», «Sauve-moi» et «Viva la vida» se passeront du public dans les prochains jours. Les mêmes sources indiquent à ce portail qu’il reste à savoir si «Survivors» fera de même, à commencer par le gala «Nobody’s Land» présenté par Carlos Sobera mardi.

Telecinco et Cuatro, avec de nombreuses heures de programmes en direct, sont les deux chaînes dont la plupart des citoyens ont besoin chaque jour. Il n’est donc pas surprenant que les responsables aient pris la même décision que leurs homologues italiens il y a quelques jours. Certaines séries, comme celles du «programme d’Ana Rosa» ou «Tout est un mensonge», accuseront moins l’absence, mais d’autres comme ceux de «Save Me» ou «Survivors» ont les supports entièrement intégrés dans l’ensemble et l’image des sièges vides sera la moins choquante pour les spectateurs.

Mesures Atresmedia

«El Chiringuito de Jugones», sans public pour le coronavirus

Des mesures préventives sont également prises au sein du groupe de San Sebastián de los Reyes, bien que son impact sur l’écran soit en principe moindre car une grande partie de leurs programmes est enregistrée depuis des semaines. Concours Gestmusic, ‘Votre visage me sonne’, ‘Maintenant je tombe!’ et ‘Boom!’, prenez des jours contacter soigneusement vos assistants, leur demandant s’ils ont voyagé à l’étranger au cours des dernières semaines et en évitant de sélectionner les personnes les plus susceptibles d’être infectées par COVID-19.

Quant aux directs, ‘Public mirror’ avait déjà cessé de compter sur le public cette saison, comme le faisait déjà ‘Al Rojo Rojo’, ils n’ont donc pas été affectés par la crise à cet égard. Oui, il a pris des mesures «El Chiringuito de Jugones», qui a cessé d’avoir des spectateurs sur le plateau, et bientôt ‘El Hormiguero’ le fera aussi. De la même manière, les espaces de week-end, tels que «laSexta noche», «Liarla Pardo» et «El objective», devraient laisser leurs stands vides. Quant à TVE, ils étudient des mesures.

.