Mediaset suspend «les femmes et les hommes et vice versa» en raison de la crise des coronavirus

L’expansion rapide du coronavirus COVID-19 met la planète en échec. À ce jour, dans notre pays, il y a déjà plus de 18 000 cas de contagion dus à cette pandémie mondiale et pour cette raison, le gouvernement a imposé de nombreuses mesures pour tenter d’apaiser sa contagion rapide. Dans le domaine audiovisuel, beaucoup d’entre eux deviennent déjà plus que notoires et c’est que, par exemple, les programmes n’ont plus d’audience sur le plateau, tous les membres de l’équipe maintiennent la distance de sécurité requise dans les studios, la plupart des éditeurs puisqu’ils font du télétravail à domicile et toutes sortes de mesures hygiéniques et sanitaires sont appliquées dans les installations de télévision et de production télévisuelle.

Toñi Moreno, dans «Femmes et hommes et vice versa»

Mais au-delà de ces mesures, l’industrie audiovisuelle subit également les conséquences de la crise sanitaire que traverse le pays avec l’annulation temporaire de certains de ses formats. Le dernier programme à rejoindre cette vague d’arrêts est «Femmes et hommes et vice versa». Comme il a pu se renseigner exclusivement sur FormulaTV, Mediaset Espagne a décidé de suspendre la production de l’espace présenté par Toñi Moreno jusqu’à ce que la crise provoquée par COVID-19 soit surmontée. Ce vendredi 20 mars aura lieu la dernière diffusion du même et pour l’instant il n’y a pas de date prévue pour la production et la diffusion du format BulldogTV pour reprendre.

