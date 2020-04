Medici Saison 3 arrive sur Netflix en mai 2020

La troisième saison de la série historique Netflix Original Medici devrait arriver sur Netflix en mai 2020. Voici tous les détails que vous devez savoir avant que la série ne débarque sur Netflix dans la plupart des régions à partir du 1er mai 2020.

Remarque: cet article est un aperçu en cours et sera mis à jour avec les bandes-annonces et les coulisses au fur et à mesure que nous les recevrons.

Si vous avez laissé ce drame historique vous aider jusqu’à présent, c’est maintenant votre chance de vous lancer dans l’action. Mettant en vedette de grands noms tels que Sean Bean et Richard Madden, la série est l’un des plus grands joyaux cachés sur Netflix en ce moment.

La saison 1 est sortie sur Netflix en décembre 2016, mais la série est d’abord diffusée sur la chaîne de télévision italienne Rai 1. La deuxième saison, qui a fait une réinitialisation sur la distribution et le sujet diffusé un an plus tard, et maintenant la saison 3 est prévue sur Netflix après avoir été diffusée en Italie en novembre et décembre 2019.

La saison 3 sera-t-elle différente de la saison 2 de Médicis?

La saison 3 de Medici est une continuation directe de la saison 2, bien que Sean Bean ne reviendra pas compte tenu des événements de la saison 2.

En ce qui concerne l’histoire, cette série se poursuit après la conspiration des Pazzi et voit Lorenzo se retirer à Naples et, espérons-le, a réussi à conclure un traité de paix.

Le titre officiel italien pour la saison 3 est «I Medici: Nel nome della Famiglia»

Cette saison présente cependant de nouveaux visages. En 2018, Variety a obtenu le scoop que Christian Duguay et Francesco Montanari avaient rejoint le casting.

Comme pour les saisons précédentes, la saison 3 devrait comprendre huit épisodes.

Quelles régions diffuseront la saison 3 des Médicis?

Malheureusement, toutes les régions de Netflix ne proposent pas de Médicis.

Ceux qui ont actuellement obtenu les marqueurs pour une troisième saison sont Netflix US, Canada, UK, Ireland et India. Ces cinq régions devraient avoir la saison 3 de Médicis le 1er mai 2020.

Pour les Australiens, vous ne trouverez actuellement que les deux premières saisons sur SBS on Demand.

Malheureusement, il ne semble pas que Netflix va récupérer la licence ailleurs, mais si cela change, nous vous le ferons savoir ici sur What’s on Netflix.