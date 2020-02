Meek Mill, A $ AP Rocky & DaBaby se produiront au Wireless Festival 2020: voir la programmation

Meek traverse enfin l’étang pour sa première performance au Royaume-Uni.



On dirait que Meek Mill est sur le point de faire ses débuts à Londres cet été quand il participera au Wireless Festival de cette année en juillet. Il a été annoncé cette semaine que Meek Mill, récemment sorti de la probation, sera à la une de la dernière nuit du festival de 3 jours, avec A $ AP Rocky & Skepta qui donnera le coup d’envoi vendredi et samedi.

Le festival, qui se déroule à Finsbury Park du 3 au 5 juillet, entre dans sa 15e année et est devenu l’un des premiers festivals de musique d’Angleterre avec un fort accent sur le hip-hip. En plus des têtes d’affiche, il y a une foule d’autres artistes prêts à monter sur scène ce week-end, dont la sensation de Caroline du Nord DaBaby, le rappeur pop-punk Doja Cat, Playboi Carti, Roddy Ricch de Compton et Young Thug pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a aussi des talents locaux comme les superstars britanniques AJ Tracey, Darkoo, J Hus, et plus encore.

Alors que ASAP Rocky sera un ajout bienvenu à la programmation de cette année après avoir été enfermé en Suède l’année dernière, ce sera la première année de Meek Mill au festival maintenant qu’il est en probation et qu’il est enfin autorisé à traverser l’étang.

Les billets sont en vente maintenant et peuvent être coupés ici si vous êtes intéressé. Consultez le site officiel de Wireless Festival pour plus d’informations.

