Meek Mill abandonne officiellement la «lettre à Nipsey» avec Roddy Ricch

Dimanche soir, Meek Mill a été chargé d’initier l’hommage Grammy à Nipsey Hussle lors de la 62e itération de la cérémonie de remise des prix. Le verset était inconnu de la plupart d’entre nous à la maison car Meek a été rejoint par Roddy Ricch pour effectuer un extrait d’un morceau “Letter To Nipsey” inédit. Naturellement, l’émission a coïncidé avec l’arrivée officielle de la coupe, disponible pour entendre en entier partout.

Sur ce point, Meek et Roddy deviennent transparents sur les émotions qui ont entouré la mort de Nip, Meek admettant que la mort par balle du rappeur a mis sa propre mortalité en perspective tandis que Roddy dévoile le vide de perdre le grand frère qu’il a trouvé à Hussle.

Selon Meek, tous les profits générés par la piste seront reversés directement à la famille de Nipsey Hussle. Plus tôt dans la soirée, Nipsey a revendiqué deux victoires aux Grammy Awards avec son “Racks In The Middle” et celui de Roddy Ricch réclamant la victoire pour la meilleure performance de rap tandis que DJ Khaled et John Legend “Higher” collab lui ont valu une statue pour le meilleur rap / chanté. Performance.

Paroles Quotable

Et je ne vais pas le dire comme si j’étais ton pote principal (je ne le ferai pas)

Mais quand on t’a perdu ça m’a vraiment fait mal (ça l’a fait)

J’ai eu peur de sortir sans cette flamme sur moi (Brrt)

Et quand ces négros sont allés contre moi, tu ne me change pas

