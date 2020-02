Meek Mill attend un bébé avec Milan Harris

Meek Mill a un bébé en route.

Au milieu de sa querelle passionnée avec Nicki Minaj, le rappeur Philly a confirmé les rumeurs selon lesquelles sa petite amie Milan Harris est enceinte de son enfant.

“Ma fille est avec moi enceinte et me regarder tweeter à propos de mon ex est très clownesque … La sortie d’Ima”, a écrit Meek dans un tweet supprimé depuis.

En décembre, Harris a révélé qu’elle attendait son premier enfant. Elle a partagé la grande nouvelle lors de son défilé Milano Di Rouge, en se frottant la bosse de bébé à la fin.

Hier, c’était tellement incroyable. Pouvoir partager ma vision et mon parcours au cours des 7 dernières années et le fait que mon équipe l’exécute si parfaitement m’a apporté tellement de joie. Ceux d’entre vous qui me connaissent savent ce que je ressens pour @milanodirouge et savent comment je lie toujours ce que je traverse à l’époque avec mon défilé de mode (défilé de 2016, j’ai partagé le voyage d’ouverture de la boutique, 2017, j’ai annoncé mon déménagement à la, 2018 J’ai pris toute la haine et le contrecoup que j’ai reçus et en ai fait un message positif sur la haine de soi dans la communauté noire) et cette année n’a pas été différente. Depuis 3,5 mois, je suis super malade et incapable de travailler et de bouger comme je le faisais. Au moment où j’ai commencé à me sentir encore un peu mieux et que j’avais plus d’énergie, je voulais faire mon défilé de mode annuel parce que je l’ai repoussé 2x déjà cette année. Je suis une créatrice, donc je ne voulais pas annoncer ma grossesse au monde ou même à ma famille avec juste une photo de mon bébé. Je voulais créer un moment que je pourrais chérir et me souvenir pour toujours. Nous avons planifié ce spectacle dans 6 semaines et je dois dire que c’était le spectacle le plus difficile que nous ayons prévu à ce jour, mais dans l’ensemble, je suis tellement content du résultat. Être entouré de ma famille, de mes amis, des membres de l’équipe, des clients et des supporters signifiait tellement pour moi et vous voir tous apprécier le spectacle sur lequel nous avons travaillé si dur et votre réaction aux poètes, Ballerina’s, la vidéo de mon voyage et la révélation de ma grossesse était inestimable. Merci à tous ❤️ Quant aux blogs, encore une fois ceux qui me connaissent savent à quel point je suis privé et savent que je n’aime pas figurer sur les blogs de potins, je ne suis pas une célébrité. Je suis juste une femme d’affaires qui travaille dur et qui utilise ma marque et ma plate-forme pour inspirer les autres à faire de leurs rêves une réalité et à ne jamais abandonner leurs rêves et c’est ainsi que je souhaiterais qu’ils restent. Je ne veux pas me séparer de ce monde de blog négatif. Je suis un être humain, je ne veux pas me réveiller avec des déclarations publiques sur ma vie privée. Je veux continuer à décider ce que je veux partager sur les réseaux sociaux et ce que je ne veux pas partager et j’ai le droit de le faire… alors veuillez respecter cela. Marque @milanodirouge Her @womanaireclub Extensions de cheveux @grandluxextensions Cheveux @nyelamonetrance Maquillage @tyshala Styliste @amiraavee

Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Meek était le père, il n’a pas confirmé la nouvelle jusqu’à présent. Harris a partagé des photos de son bébé en pleine croissance sur Instagram tout en publiant des vidéos de Meek. “Ces jours-ci, je ne pense qu’à mon doux bébé. Dernièrement, j’ai maîtrisé l’art de rester calme dans de nombreuses situations parce que je veux seulement que l’énergie positive soit transférée à ma petite bénédiction”, a-t-elle écrit dans un article.

Ce sera le deuxième enfant de Meek. Il est déjà père de son fils Murad Williams alias Papi.

La révélation de Meek est survenue au milieu de sa querelle sur Twitter avec son ex-petite amie Nicki Minaj, qui l’a accusé de l’avoir agressée physiquement pendant leur relation. Il a répondu en évoquant la condamnation pour viol de son frère et en accusant également son jeune frère d’agression sexuelle.

Pendant ce temps, Meek se prépare à sortir son nouveau single “Believe” avec Justin Timberlake. Regardez la bande-annonce vidéo ci-dessous.