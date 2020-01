Meek Mill avait l’habitude de mentir à propos de sa signature avec Jay-Z avant de le faire

Je suppose que c’est ce qui fait de lui un chasseur de rêves.



100 000 $ / an ou dîner avec Jay-Z? Cette expérience de pensée se pose depuis des années. Il est basé sur l’hypothèse qu’une fraction importante des gens pense que le sens des affaires de Jay est si vif que, pendant la durée d’un dîner, il pourrait vous donner les connaissances nécessaires pour garantir un salaire annuel supérieur à 100000 $. Ces gens croient que Hov est l’un des atouts les plus précieux à avoir dans leur coin et ils ont de bonnes raisons de le croire. Il semble que le fait d’être sous son aile est une marque de succès telle que certains décident de se vanter d’être affiliés avec lui alors que ce n’est même pas le cas.

L’animateur de “The Breakfast Club”, Charlamagne Tha God, a partagé un mème sur Instagram qui se lit comme suit: “N **** z contourne les poussins et dis-moi” Yo bro tu penses que j’avais tort de ne pas signer avec Jay-Z. “” Les artistes qui ont en fait signé un accord avec The Roc ont probablement abandonné cette ligne auparavant, mais le mème appelle également ceux qui mentent totalement d’avoir une affiliation avec Jay.

Meek Mill était parfaitement disposé à avouer ce mensonge auparavant. “J’avais l’habitude de faire ça lol quand j’avais environ 14 ans … Je l’ai dit,” a commenté Meek sur le post de Charlamagne. Meek n’est pas gêné d’admettre qu’il a utilisé cette tactique de ramassage en raison de l’impressionnant qu’il a en fait signé un accord de gestion avec Roc Nation en 2012 et a lancé son empreinte Dream Chasers sous Roc Nation l’année dernière. SchoolBoy Q a également affirmé “C’est moi” sous le meme, mais qui pourrait dire quand il est sérieux ou non?

