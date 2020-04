Meek Mill dénonce Philly au sujet de la violence, en particulier pendant une pandémie

Meek Mill a raconté l’histoire d’une fusillade à Philly lors d’une fête d’anniversaire avant de tweeter que “n #% de gaz subit un lavage de cerveau pour échouer”.



Philadelphie est l’endroit où Meek Mill appelle son terrain de jeu, et le rappeur n’hésite jamais à défendre la ville de l’amour fraternel. Cependant, Meek ne se mord pas non plus la langue lorsqu’il s’agit d’appeler les citoyens de Philly sur des situations qui, selon lui, entravent la croissance de la ville. Mardi 31 mars, Meek a tweeté quelques messages sur les rues qu’il aime, appelant les résidents à réfléchir longuement à la violence qui a infecté Philadelphie.

Tasos Katopodis / Intermittent / .

Le rappeur a retweeté un lien vers un reportage sur un homme armé lors d’une fête d’anniversaire qui a tiré sur un enfant de deux ans, deux adolescentes et deux femmes. “La quantité d’animosité accumulée dans ma cagoule a fait que les jeunes taureaux se tuaient à 200 mph tandis qu’un virus pourchassait leurs parents pour les tuer aussi!” Meek Mill a écrit. “Quelqu’un doit identifier ce qui est arrivé à notre mentalité dans certaines villes! Le niveau de haine trop élevé pour les Noirs.”

“Un jour, nous devrons avoir le message concernant le lavage de cerveau du cadre mental n #% de gaz qui échouera”, a-t-il ajouté. “C’est simple – si vous êtes allé en prison 5 fois pour avoir vendu de la drogue, essayez un travail” changez-le “si vous vous êtes fait tirer dessus deux fois” c’est la vie “essayez une nouvelle zone … essayez au moins de gagner! … Je parle de ma ville … Je sais juste que nous sommes plus intelligents que ça! ” Consultez les tweets de Meek ci-dessous et faites-nous savoir si vous êtes d’accord avec lui.

