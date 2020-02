Meek Mill et Justin Timberlake font équipe sur ‘Believe’

C’est ce qu’ils attendaient.

Meek Mill et Justin Timberlake s’unissent dans leur nouvelle collaboration «Believe». Le morceau stimulant sert d’hymne de motivation à toute personne confrontée à l’adversité. Alors que les temps sont durs, Meek offre de l’espoir et dit que la rédemption arrive.

“Dis que je crois en moi / Quand tout le monde arrête de croire”, rape-t-il. «Ils m’ont soutenu contre le mur / j’ai dû m’appuyer sur moi / presque m’a fait mettre mes rêves sur l’étagère.»

Timberlake fournit le crochet inspirant: “Vous pouvez briser mon corps, mais vous ne pouvez pas enfermer l’âme d’un homme.”

En plus de préparer un nouvel album, Meek attend un bébé avec sa petite amie Milan Harris. Il fera également ses débuts d’acteur dans le prochain film Charm City Kings, qui sortira en salles en avril. Le mois dernier, il a laissé tomber son hommage à Nipsey Hussle «Lettre à Nipsey» avec Roddy Ricch et peut également être entendu sur la bande originale de Bad Boys for Life.

Timberlake se prépare pour sa propre musique. Il a été en studio avec Lizzo et produit la prochaine bande originale du Trolls World Tour, qui doit sortir en mars avec de la nouvelle musique d’Anderson .Paak, Mary J. Blige, George Clinton, SZA et Timberlake lui-même.

«Je vis ces expériences qui m’alimentent d’une manière si différente», a-t-il déclaré lors d’une interview avec «Entertainment Tonight» l’année dernière. «Je pense que c’est vraiment né de ce que je peux faire en ce moment pour faire simplement partie de ma communauté et m’intégrer.»

Regardez la puissante vidéo de «Croyez» ci-dessous.