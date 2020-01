Meek Mill et Roddy Ricch honorent Nipsey Hussle dans «Lettre à Nipsey»

Vive Nip.

Après leur performance aux Grammy Awards, Meek Mill et Roddy Ricch rendent hommage à Nipsey Hussle dans «Letter to Nipsey», où ils réfléchissent sur la perte et l’héritage du défunt grand rappeur.

“Quand nous vous avons perdu, ça m’a vraiment fait mal”, rappe Meek. “Ça m’a fait peur de sortir sans cette flamme sur moi / Et quand ils ne sont pas contre moi, tu ne me change pas.”

Il ajoute: «Tu m’as fait pleurer, ni ** a et je ne pleure pas ni ** a / Tu es le premier qui m’a fait sentir que je pouvais mourir, ni ** a / ‘Parce que le vrai ni ** comme jamais mourez, vous connaissez les vibrations, ni ** a. “

Roddy se rappelle où il était lorsqu’il a appris le décès de Nipsey. “J’étais à Miami quand je t’ai perdu / je n’en parle pas / Souviens-toi que j’ai explosé en larmes quand j’ai vu ton corps”, rappe-t-il.

Tous les produits des ventes et des flux de «Lettre à Nipsey» bénéficieront à la famille de Nipsey.

Meek et Roddy ont débuté leur collaboration plus tôt ce soir lors d’un hommage étoilé à Nip aux Grammys, qui comprenait également DJ Khaled, YG, John Legend et Kirk Franklin.

Roddy et Nipsey ont également remporté un Grammy pour la meilleure performance de rap pour «Racks in the Middle». Meek a perdu le meilleur album de rap à Tyler, The Creator, mais il était un bon sport à ce sujet. “Félicitations Tyler le seul artiste qui peut crier plus fort que moi !!!”, a-t-il tweeté.