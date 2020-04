Meek Mill, Justin Bieber et Yo Gotti mettent tout en œuvre pour le soulagement de COVID-19

Les célébrités se mobilisent de manière considérable pour aider aux efforts de secours de COVID-19.

Mardi, le copropriétaire des Philadelphia 76ers, Michael Rubin, a lancé son «All In Challenge» pour lever des dizaines de millions de dollars afin de fournir de la nourriture aux Américains au milieu de la crise des coronavirus. Il a fait appel à ses amis des milieux du sport, des affaires et du divertissement pour aider le mouvement de collecte de fonds numérique en faisant don d’expériences et d’articles uniques pour la vente aux enchères.

Meek Mill a été parmi les premiers à relever le défi en faisant don de sa voiture préférée, sa Rolls-Royce Phantom 2018. “Je suis dans une position où je peux aider”, a déclaré Meek, qui a défié James Harden, LeBron James et Floyd Mayweather.

Justin Bieber intervient également et propose de se rendre au domicile du vainqueur et de les sérénader avec son tube de 2009 «One Less Lonely Girl». “Je pense que cela pourrait être une bonne opportunité et ce serait amusant pour moi”, a déclaré le chanteur de “Yummy”.

Yo Gotti adoucit l’affaire en faisant don de son président Rolex Platinum et de son bus touristique de luxe, comprenant une suite parentale et deux salles de bains.

Miguel emmènera le vainqueur à l’un de ses spectacles, où il pourra passer la journée avec lui, assister à soundcheck et sortir dans les coulisses. Le prix comprend également l’hébergement dans un hôtel cinq étoiles et des billets d’avion en première classe.

Les autres prix incluent un rôle de conférencier dans le prochain film de Kevin Hart, une ballade d’amour personnalisée de Robin Thicke et une session en studio privé avec Timbaland. Les fans peuvent participer pour gagner des expériences uniques pour aussi peu que 10 $. Tous les profits seront versés directement à des organisations à but non lucratif, notamment Meals on Wheels, No Kid Hungry et America’s Food Fund.