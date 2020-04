Meek Mill met aux enchères sa Rolls Royce pour le défi du coronavirus

Meek Mill vendra aux enchères sa Rolls Royce Phantom 2018 pour collecter des fonds pour les efforts de secours du COVID-19.



Un nouveau jour, un nouveau défi à relever sur Internet. Cependant, ce dernier défi n’est possible que pour un petit nombre d’individus, ou plutôt pour les riches. Meek Mill a révélé sur sa page Instagram qu’il avait accepté un défi “All In” par le biais de Michael Rubin. Meek Mill et Rubin ont une histoire de philanthropie ensemble, et ne l’oublions pas, Rubin était également un grand partisan et défenseur de Meek Mill lorsque le rappeur de Philly était toujours enfermé et avait affaire à la justice. Il semble donc que ces deux-là maintiennent ensemble leur amitié et leur travail caritatif.

Leurs derniers efforts visent à lutter contre la pandémie de COVID-19 et à aider ceux qui en ont besoin. Michael Rubin a d’abord expliqué le défi dans sa propre vidéo, avant de l’envoyer à la manière de Meek. Le défi tout compris est un moyen pour les célébrités de tous horizons de redonner, en faisant don de quelque chose d’important qui sera ensuite vendu aux enchères pour les fans, créant un soutien monétaire pour ceux qui en ont le plus besoin pendant la pandémie. Le don de Rubin est une “expérience sportive de toute une vie”, comme il l’a expliqué dans sa vidéo, il enverra un fan chanceux à un éventail d’événements sportifs différents, toutes dépenses payées.

Meek Mill a accepté le défi de Rubin presque immédiatement et a fait un post vidéo expliquant son don au défi All In – sa Rolls Royce 2018. Cela signifie que vous pouvez désormais enchérir sur Meek’s Phantom en vous rendant sur le site Web Rubin’s All In Challenge.

“J’ai accepté le #ALLINCHALLENGE de @MichaelRubin”, a-t-il écrit sur son post vidéo. “Accédez au lien dans ma biographie pour participer aux enchères et enchérir sur ma propre Rolls-Royce Phantom 2018 que je mets en place pour aider à nourrir les affamés et ceux qui en ont besoin pendant cette période folle. Aussi, James Harden @ KingJames @floydmayweather Je vous mets au défi d’être ALL IN. “

