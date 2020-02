Meek Mill montre ses talents d’acteur dans la première bande-annonce complète de “Charm City Kings”

Meek Mill prend un bon départ dans sa carrière d’acteur dans la première bande-annonce complète du film à venir inspiré de Sony “12 O’Clock Boys” “Charm City Kings”.



Après la première bande-annonce qui a fait ses débuts le mois dernier, le prochain film de motards de Sony Pictures, Charm City Kings, obtient maintenant une bande-annonce complète qui donne un aperçu plus approfondi des débuts impressionnants du rappeur Meek Mill.

Matt Winkelmeyer / .

Le casting de Charm City Kings possède une grande liste d’acteurs et actrices montantes en dehors de Meek, dont beaucoup sont vus ci-dessus sur une photo prise lors de la première du film au Sundance Film Festival fin janvier. Bien que les performances de Chino Braxton et Jahi Di’Allo Winston susciteront certainement des critiques élogieuses, c’est Meek qui brille vraiment dans cette bande-annonce de deux minutes avec les côtelettes d’un naturel. Que cela lui donne ou non officiellement le titre de “rappeur devenu acteur” ne sera confirmé que dans le temps et dans les futurs rôles au cinéma, mais c’est certainement tout à fait un moyen de frapper la porte d’Hollywood pour le maître de cérémonie des championnats. Charm City Kings est réalisé par Angel Manuel Soto et est une adaptation du documentaire 2013 de Lotfy Nathan 12 O’Clock Boys. Will Smith et Jada Pinkett Smith sont à bord en tant que producteurs exécutifs, avec un scénario écrit par Sherman Payne avec l’aide de Kirk Sullivan, Chris Boyd et du réalisateur Moonlight Barry Jenkins.

Regardez la bande-annonce de Charm City Kings ci-dessous, et attendez-vous à ce que le film arrive dans certaines salles le 10 avril avec une sortie complète le 17 avril:

