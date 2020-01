Meek Mill, Nicki Minaj et le Spat de Kenneth Petty enflammé après avoir regardé fixement: rapport

Des rumeurs tournent toujours autour de cet incident.



Cela fait des années que Meek Mill et Nicki Minaj étaient heureux en amour, mais il semble que ces ex puissent encore avoir de l’amertume. Les rappeurs auraient daté de 2015 à 2017 car ils ont été repérés sur des tapis rouges, à côté des courts lors de jeux et présentés sur les pages des réseaux sociaux les uns des autres. Ils se sont séparés en 2017 et semblent s’être séparés à l’amiable, mais une récente rencontre avec l’ancien couple et le mari nouvellement marié de Nicki, Kenneth “Zoo” Petty, montre qu’il y a encore des problèmes sous-jacents entre l’ancien couple.

Selon certaines informations, Meek faisait ses courses chez Maxfield à West Hollywood, un magasin de vêtements de luxe, lorsque Nicki et Kenneth se sont avérés justement s’arrêter. TMZ rapporte que leurs sources affirment que dès que Meek a vu les jeunes mariés, il “leur a immédiatement fait un mauvais regard.” Les premiers rapports indiquaient que Meek avait été approché par le couple qui avait commencé à lui crier dessus alors qu’il essayait d’être cordial. Cependant, ce nouveau rapport de ces sources indique que le contraire s’est produit.

TMZ affirme que “nos sources sont catégoriques: Meek est toujours obsédé par Nicki” et que c’est Meek qui a provoqué la forte discussion verbale. Dans une vidéo de l’incident, Nicki aurait entendu son ex appeler un “b * tch”. La publication a noté que Meek avait précédemment prévisualisé un nouveau morceau avec la ligne, “Ça me dépasse, tu étais censé être mon Beyoncé, maintenant toi ce fiancé n * gga?!” Le média a ajouté que Meek avait nié parler de Nicki. Juste au cas où vous l’auriez manqué, vous pouvez regarder le clip de l’argument ci-dessous.

