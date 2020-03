Meek Mill nie avoir aimé un article sur les problèmes juridiques de Kenneth Petty

Meek Mill a attrapé un contrecoup sur une capture d’écran qui montrait qu’il aimait un article sur les nouvelles de l’arrestation de Kenneth Petty, alors il a abordé la controverse sur Twitter.



À ce jour, vous avez tous entendu parler de Kenneth Petty. Le mari de Nicki Minaj s’est rendu aux autorités fédérales après avoir été inculpé pour ne pas s’être enregistré comme délinquant sexuel en Californie après avoir déménagé dans le Golden State. Il aurait été libéré sous caution de 100 000 $ et soumis à quelques restrictions, et au fur et à mesure que la nouvelle prenait de l’ampleur, le commentaire a coulé.

Un média a partagé une capture d’écran d’un rapport sur l’arrestation de Kenneth Petty sur Instagram, et un nom familier a été trouvé comme quelqu’un qui aimait le téléchargement. Meek Mill aurait tapé deux fois sur le message et bientôt la capture d’écran de son nom sous le titre a circulé en ligne. Meek a rapidement pris de la chaleur pour avoir prétendument profité de leurs nouvelles aigres, alors il s’est rendu sur Twitter pour se défendre.

“Vous ne me verrez jamais aimer quelque chose à propos de quelqu’un qui attrape une affaire, je ne dirais rien! Fin de cela”, écrit-il. La friction entre les Pettys et Meek s’est renforcée ces derniers mois. Le trio aurait été engagé dans un match hurlant à l’intérieur d’un magasin de Los Angeles et Meek et Nicki ont échangé des insultes en ligne dans une bataille amère contre Twitter Fingers. Consultez le tweet de Meek, la capture d’écran et quelques prétendus reçus qu’il a en effet aimé le post ci-dessous.

