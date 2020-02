Meek Mill pose avec une copine enceinte alors qu’il apprend à devenir milliardaire

Meek Mill a confirmé sa relation avec Milan Harris cette semaine.



Meek Mill a pour objectif de devenir l’un des hommes d’affaires les plus établis (et les plus riches financièrement) à être sorti du jeu de rap. Il a fait de grands pas mais, pour une raison quelconque, il continue de se laisser distraire par des événements dramatiques et du boeuf. S’il continue sur cette voie, le natif de Philadelphie passera sûrement au niveau supérieur et deviendra le prochain magnat du rap, comme Hov ou Diddy. Il attend un autre petit – son premier avec sa petite amie Milan Harris – et cela signifie que l’argent doit continuer à arriver. Meek a assisté à un “sommet milliardaire” avec Robert Kraft et un tas d’autres géants financiers, recueillant des informations comme un éponge et l’utiliser dans sa vie quotidienne. À la fin de tout cela, il a posé pour une photo avec des gens puissants et son plus-un, Milan.

“BILLIONAIRE SUMMIT a été une expérience d’apprentissage”, a écrit Meek Mill sur Instagram, posant à côté de son ami proche Kraft et de sa petite amie enceinte Harris. Plus tôt dans la journée, il a qualifié cet événement d ‘”école milliardaire”, promettant de conserver toutes les informations qui lui étaient présentées afin qu’il puisse continuer à monter de niveau et impressionner le monde avec son sens des affaires. Le roi Dreamchasers monte.

Pensez-vous que Meek Mill sera le prochain rappeur à faire un billi? Il fait définitivement les bons choix.

