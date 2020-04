Meek Mill souligne la distanciation sociale alors que COVID-19 affecte sa famille

Meek Mill a exhorté ses disciples à pratiquer la distance sociale et à rester à la maison, suggérant que son oncle pourrait être dans un état critique avec le coronavirus.



Meek Mill souligne l’importance de rester à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus, indiquant que COVID-19 a commencé à avoir un impact sur ses amis et les membres de sa famille, y compris son oncle qui semble être dans “un état critique”. Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager, il est très important de rester à la maison autant que possible et d’aider à aplanir la courbe. Alors que COVID-19 commence à toucher des visages familiers, beaucoup commencent à comprendre la réalité de cette crise mondiale, et certaines stars, comme Meek, utilisent leur plateforme pour diffuser ce message (et aider à prévenir la propagation du virus). Le rappeur s’est rendu sur Twitter jeudi pour souligner l’importance de la distanciation sociale à cette époque, expliquant que le virus a commencé à avoir un impact sur les amis et la famille, comme son oncle.

“Covid frappe des membres de sa famille et des amis maintenant …”, a-t-il révélé, avant d’ordonner à ses disciples de “rentrer dans la maison!” Il a ensuite donné plus de détails sur une personne en particulier qui semble avoir été affectée par le virus. “Mon oncle m’a appelé de l’hôpital, sonnant comme l’état critique de Covid-19”, a écrit Meek. “Il était juste en bonne santé il y a des semaines! Ne sortez pas et ne promenez pas un virus mortel dans la maison avec votre famille! (Repli).”

Alors que Meek a indiqué que son oncle semblait être dans un état critique en raison d’un coronavirus, il n’a pas précisé s’il avait effectivement été diagnostiqué, mais le message est important malgré tout: n’importe qui peut contracter ce virus, et la meilleure chose à faire en ce moment est de rester à la maison autant que possible. Nous apprécions les paroles de sagesse Meek!

