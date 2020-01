Meek Mill stars dans la bande-annonce de “Charm City Kings” dans son tout premier rôle au cinéma

Meek rejoint les rangs des rappeurs devenus acteurs.



Meek Mill fait ses débuts au grand écran cette année avec son rôle dans le film Angel Manuel Soto, Charm City Kings. La première bande-annonce officielle du film a été publiée mercredi et montre le personnage de Meek, Blax, en tant que leader de l’équipe de motocross de Baltimore, Midnight Clique. Souris âgée de 14 ans, jouée par Jahi Di’Allo Winston, est désespérée de faire partie de la Midnight Clique. Après que Blax le prenne sous son aile, Mouse se retrouve rapidement tiraillé entre le chemin droit et étroit et un style de vie rempli d’argent rapide et de violence.

Charm City Kings a été inspiré par le documentaire de Lotfy Nathan de 2013, 12 O’Clock Boys, qui était le titre original du long métrage. Le film de Soto fera ses débuts au Sundance Film Festival plus tard ce mois-ci et devrait sortir dans certains cinémas le 10 avril, suivi d’une large sortie le 17 avril. Aux côtés de Meek et Jahi dans le film sont Will Catlett, Teyonah Parris, Donielle Tremaine Hansley et Kezii Curtis. Le scénario a été écrit par Sherman Payne et l’histoire a été développée par Chris Boyd, Kirk Sullivan et le réalisateur oscarisé de Moonlight, Barry Jenkins. Parmi les producteurs du film, on retrouve Caleeb Pinkett, Clarence Hammond et Marc Bienstock, Will Smith et Jada Pinkett Smith étant producteurs exécutifs avec James Lassiter.

.