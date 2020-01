Meek Mill, YG et Roddy Ricch rendront hommage à Nipsey Hussle aux Grammys

Le marathon continue.

Nipsey Hussle recevra un hommage étoilé lors des 62e Grammy Awards annuels. La Recording Academy a officiellement annoncé un hommage all-star au défunt rappeur lors de la télédiffusion le week-end prochain.

Meek Mill, YG, Roddy Ricch, DJ Khaled, John Legend et Kirk Franklin prendront tous la parole pour rendre un hommage posthume au triple nominé aux Grammy.

“Activiste, entrepreneur et rappeur, Nipsey Hussle a eu un impact durable non seulement sur sa communauté, mais aussi sur la culture en général”, a déclaré le producteur exécutif des Grammy, Ken Ehrlich. «On ne peut nier l’influence qu’il a eue et son héritage se fera sentir pour les générations à venir. Nous sommes honorés de réunir ce formidable groupe d’artistes pour célébrer la vie de Nipsey et rendre hommage à ses nombreuses contributions à la musique. Ce sera certainement une performance mémorable. “

Nipsey, qui a été nominé pour le meilleur album de rap pour Victory Lap l’année dernière, est nominé pour trois prix lors de la cérémonie de cette année, dont la meilleure performance de rap («Racks in the Middle»), la meilleure collaboration Rap / Sung («Higher») et le meilleur Rap Song («Racks au milieu»).

L’hommage aux Grammy intervient moins d’un an après que le rappeur de 33 ans a été tué par balle devant son magasin de vêtements Marathon le 31 mars.

Organisés par Alicia Keys, les Grammy Awards seront diffusés en direct le dimanche 26 janvier à 20 h. ET sur CBS. Les autres interprètes incluent Ariana Grande, Tyler, The Creator, Camila Cabello, Billie Eilish, H.E.R., Lizzo, Rosalía, Run-D.M.C, Charlie Wilson, et plus encore.