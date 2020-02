Megan Thee Stallion aborde les rumeurs de rencontres G-Eazy

La Hot Girl a parlé.

Megan Thee Stallion s’exprime suite aux rumeurs selon lesquelles elle et G-Eazy sortent ensemble. Au cours du week-end, G-Eazy a publié une vidéo intime de lui et Megan se blottit et s’embrasse. Le clip est devenu viral, ce qui a incité Thee Stallion à répondre. Mais malgré le PDA, Meg dit que les deux ne sont pas un couple.

“Lol bien maintenant, vous avez toutes les blagues”, mais je ne baise pas G Eazy “, lui a-t-elle dit mardi 2 millions de chaudasses.

– HOT GIRL MEG (@theestallion) 4 février 2020

Quand quelqu’un lui a demandé pourquoi il «suçait le maquillage» de sa joue, elle a répondu: «Il aime la cinquantaine» avec les emoji haussant les épaules.

Le dimanche du Super Bowl, G-Eazy a publié une vidéo Instagram Stories de lui-même en train d’embrasser et d’embrasser Megan sur la joue alors qu’elle enroulait son corps autour de lui. La vidéo a finalement été supprimée. Cependant, G-Eazy a également posté une photo de Meg sur sa page Instagram et l’a sous-titrée avec quatre émojis au cœur bleu.

La vidéo remplie de PDA a attiré l’attention de la petite amie de G-Eazy, Yasmin Wijnaldum, qui a répondu en publiant une histoire Instagram d’elle-même sur la bande-son de «Thot Box (Remix)» de Hitmaka, qui comprend les paroles: «Mais tu baises tout ce qui marche / Tu as eu cette bite. »Le clip se termine par un clin d’œil à la caméra.

