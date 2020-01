Megan Thee Stallion aime regarder ces séries animées

Alors que la plupart d’entre nous connaissent Megan Thee Stallion en tant que rappeuse de «Hot Girl Summer» qui se consacre à ses études universitaires, de nombreux fans savent également qu’elle est une vraie fan d’anime. Elle a parlé à plusieurs reprises de son amour pour les histoires japonaises, mais certains fans se demandent lesquelles elle garde dans sa rotation.

Voici une liste de certains des meilleurs choix d’anime de Megan Thee Stallion au cas où vous voudriez les regarder sur votre compte Crunchyroll. Il convient de noter qu’elle a une préférence particulière pour les anciens classiques par rapport à certains des plus récents, mais si vous creusez un anime, vous reconnaîtrez ces titres.

Megan Thee Stallion assiste aux American Music Awards 2019 | . / Jeff Kravitz / FilmMagic pour dcp

«My Hero Academia»

L’été dernier, Megan a couvert le magazine Paper habillé en personnage Shoto Todoroki. La série parle d’Izuku, un jeune garçon qui vit dans un monde de super-héros mais n’a aucun pouvoir propre.

C’est jusqu’à ce qu’il rencontre le héros All Might, qui partage l’un de ses pouvoirs avec l’enfant et l’envoie à l’école de super-héros. Izuku, Shoto, Katsuki et Bakugo sont parmi les personnages les plus populaires de My Hero Academia.

‘L’attaque des Titans’

Si vous aimez votre anime avec une touche d’horreur et de violence, alors découvrez les mangeurs de personnes géants dans Attack on Titan et les humains essayant de survivre à leur carnage à l’intérieur et à l’extérieur des murs du Titan.

C’est similaire à The Walking Dead avec des géants au lieu de zombies, et le personnage principal, Eren, peut se transformer d’un humain en Titan. Megan a partagé une fois que Mikasa, un combattant badass, est son personnage préféré.

‘Eau de Javel’

Bleach a duré de 2004 à 2012, et c’était une série tellement chaude que quand elle s’est terminée, personne n’était prêt à y renoncer. Le fandom est profond. Ichigo est le personnage principal, un jeune étudiant qui peut voir les esprits des morts.

En raison de certaines circonstances, il prend le manteau et devient un Reaper Soul (travaillant pour la Soul Society), protégeant sa ville, partant à l’aventure et se regroupant avec des amis pour combattre les Soul Reapers corrompus.

«Inuyasha»

Megan Thee Stallion a déclaré aux intervieweurs de Beat to Beat qu’elle aimait l’histoire d’amour à Inuyasha. La série suit une lycéenne nommée Kagome qui est en fait une grande prêtresse réincarnée et le demi-démon Inuyasha (qui a des traits de chien) alors qu’ils combattent le mal.

Le manga / anime de longue date les mène à des missions de sauvegarde du monde, mais leur relation s’épanouit dans une romance à part entière en cours de route.

‘Exorciste bleu’

Les fils jumeaux à demi-démon de Satan – le bonhomme Rin et le ressentiment Yukio – cherchent à venger la mort de leur père adoptif entre les mains de leur père biologique. Mais Rin doit apprendre à utiliser son pouvoir de flamme bleue hérité de son père en s’entraînant dans une école pour exorcistes.

Les mondes miroirs, la rivalité entre frères et sœurs et les batailles spirituelles sont les pièces mobiles de Blue Exorcist. Au cours de l’été, le rappeur a ajouté la série populaire à sa liste.

‘Hunter X Hunter’

Hunter X Hunter est également considéré comme l’un des favoris de Megan, et l’anime de 2011 est devenu l’un des plus aimés du genre pour ses arcs d’histoire émotionnelle, la relatabilité du charmant personnage principal Gon (qui veut être avec son père chasseur), le sous-estimé Leorio et les méchants.