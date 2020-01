Megan Thee Stallion annonce un nouveau single ‘B.I.T.C.H’

La Hot Girl arrive.

Megan Thee Stallion a annoncé que son nouveau single “B.I.T.C.H” devrait sortir vendredi 24 janvier. Sur Instagram, la bombasse de Houston a révélé la pochette, qui présente un Doberman qui aboie.

La chanson, qu’elle a récemment prévisualisée sur Instagram, échantillonne “Ratha Be Ya Ni ** a” de Tupac Shakur de All Eyez on Me. «Pourquoi tu veux jouer avec moi? / Tu sais que je suis invaincu “, rappe Meg dans le clip, qui a été filmé pendant ses vacances au Mexique. “Une vraie fille chaude sait comment garder un ni ** a chauffé.”

Megan a été enfermée en studio avec Pharrell la semaine dernière pour travailler sur son premier album très attendu, qui présentera son dernier alter ego Suga. «Mon prochain projet, je présenterai une nouvelle dame. Son nom est Suga. Elle est la meilleure amie de Tina Snow », a-t-elle déclaré l’an dernier à NPR.

“J’avais l’impression que mes mixtapes me faisaient flirter avec mes fans”, a ajouté Meg. «Je n’ai jamais voulu faire d’album parce que je me disais:« Oh, ça ressemble à un mariage. C’est un engagement. “Mais maintenant, je suis prêt à m’installer avec un album.”

La semaine dernière, elle a fait équipe avec Normani sur «Diamonds» de la bande originale de Birds of Prey. Elle se produira pour la première fois à Coachella en avril.

