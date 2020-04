Megan Thee Stallion applaudit à la rumeur de Cardi B Diss

Megan Thee Stallion n’est pas là pour le drame.

The Hot Girl met fin aux rumeurs selon lesquelles elle aurait dissipé Cardi B. Tout a commencé après qu’un fan a laissé un commentaire sur le visualiseur YouTube pour le single de Megan’s Tupac “B.I.T.C.H.”

«Elle a gagné mon respect… rendre hommage au GOAT signifie beaucoup. Pac serait fier. Elle a dépassé Cardi, HANDS DOOOOWN », a écrit le commentateur.

Lmfaoooo Megan n’aime vraiment pas Big Bird. Regardez ce qu’elle a “aimé” sur sa vidéo YouTube.

Si ce n’est pas une preuve suffisante que Meg n’aime pas Cardi, je me demande de quelle autre preuve vous avez besoin 💀💀💀 pic.twitter.com/lgYgBM67OB

Une capture d’écran semble montrer que Megan a aimé le commentaire louche. S’adressant à Twitter mercredi, Meg a nié que c’était ce qu’elle faisait et qu’elle ne contrôle même pas sa page YouTube. «Je n’aimais pas de foutu commentaire idiot comme ça. Je ne télécharge même pas ma propre merde sur mon YouTube, mon étiquette le fait “, a déclaré Meg.

Elle a également précisé qu’elle en avait marre des gens qui essayaient de la dresser contre ses collègues féminines. «JE N’AI PAS DE PROBLÈME AVEC QUELQU’UN. Je n’aime pas le drame, je n’amène pas les autres femmes à cesser d’essayer de créer du faux boeuf », a-t-elle ajouté.

Je n’aimais pas de putain de connard idiot comme ça. Je ne télécharge même pas ma propre merde sur mon YouTube, mon étiquette le fait. JE N’AI PAS DE PROBLÈME AVEC QUELQU’UN. Je n’aime pas le drame, je n’amène pas les autres femmes à cesser d’essayer de créer du faux boeuf. https://t.co/5dNhisDddW

Pendant ce temps, Meg continue de faire de grands pas. Son nouveau projet Suga a fait ses débuts dans le top 10 du Billboard 200 et a donné naissance à la sensation virale «Savage», avec tout le monde de Janet Jackson à Justin Bieber prenant part au #SavageChallenge. La chanson a vendu plus de 200 000 unités aux États-Unis et est actuellement n ° 20 sur le Billboard Hot 100.

