Megan Thee Stallion arrive en studio avec Pharrell

Megan Thee Stallion cuisine avec Pharrell.

The Hot Girl a été enfermée dans le studio pour travailler sur son premier album très attendu. Mercredi, elle a révélé qu’elle et Pharrell collaboraient sur de nouvelles musiques et ont donné aux fans un avant-goût de ce à quoi ils pouvaient s’attendre. Dans la vidéo, Meg est dansée tandis que Skateboard P brille avec un rythme fougueux.

“Cuisiner avec la légende mf lui-même 🔥🔥🔥 @pharrell”, a déclaré Meg. “Nous entrons depuis 3 jours d’affilée, il m’appelle meg machine! Est.”

Elle a également utilisé le hashtag #Suga pour son nouvel alter ego qui sera présenté sur l’album. «Mon prochain projet, je présenterai une nouvelle dame. Son nom est Suga. Elle est la meilleure amie de Tina Snow », a-t-elle déclaré l’an dernier à NPR.

“J’avais l’impression que mes mixtapes me faisaient flirter avec mes fans”, a ajouté Meg. «Je n’ai jamais voulu faire d’album parce que je me disais:« Oh, ça ressemble à un mariage. C’est un engagement. “Mais maintenant, je suis prêt à m’installer avec un album.”

La semaine dernière, elle a fait équipe avec Normani sur “Diamonds” de la bande originale de Birds of Prey. Elle a également enregistré une collaboration avec SZA.

Pendant ce temps, Chad Hugo a récemment révélé que lui et Pharrell se réunissaient officiellement sous le nom de The Neptunes et étaient en studio avec Lil Uzi Vert, Brandy, Snoh ​​Aalegra, G-Eazy et Lil Nas X.