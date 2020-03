Megan Thee Stallion dévoile la vidéo du capitaine Hook

À la sortie de son nouveau projet Suga, Megan Thee Stallion commande l’écran dans la vidéo de “Captain Hook”.

Réalisé par Megan, le visuel trouve la Hot Girl en train d’enregistrer le morceau en studio avec ses amis les plus proches. Elle twerks dans la cabine tout en rappant sur la coupe rauque avant d’inviter plus de ses Hotties à la session. La fête continue tandis que le commandant les laisse conduire le bateau et se présenter.

Coproduit par LilJuMadeTheBeat et Megan, «Captain Hook» est une vedette hors de Suga, mettant en vedette les rimes percutantes de Megan sur un instrumental chargé de 808. “Summer fille chaude, je ne suis pas fu ** in ‘sans drame”, déclare Meg.

Suga, qui propose également des collaborations avec Kehlani et Gunna, devrait faire ses débuts dans le top 10 du Billboard 200 avec 37 à 42 000 unités d’album équivalentes.

L’EP est sorti pour retenir les fans pendant que Meg prépare son premier album. Elle devait également apporter «Hot Girl Summer» à Coachella le mois prochain, mais la fête devra maintenant attendre jusqu’en octobre.

