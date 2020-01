Megan Thee Stallion et le jeu se tournent vers sa nouvelle chanson dans le club

“CHIENNE.” s’en va.



Megan Thee Stallion est venu dans le jeu et s’est rapidement lié d’amitié avec tout le monde. Ses messages Instagram “Drive The Boat” lui ont montré verser de l’alcool dans les goélettes de certains des plus grands noms du hip hop. Il est devenu immédiatement clair que Meg était le genre de personne que vous souhaitez côtoyer, apportant toujours la fête. La liste des rappeurs avec lesquels la Houston Hottie est cool vient de s’allonger d’un autre, alors qu’elle faisait la fête avec The Game vendredi soir (24 janvier).

Le jeu a publié une vidéo sur Instagram de lui et Meg inaugurant #GrammyWeekend dans une boîte de nuit à Los Angeles. Elle chante avec enthousiasme son nouveau single, “B.I.T.C.H”, qui sort des haut-parleurs de la salle. Le jeu dit quelques mots difficiles à comprendre, mais étant donné que la chanson vient de tomber hier, ce serait impressionnant s’il le savait déjà par cœur. Il a tourné la situation dans un bar pour sa légende, en écrivant: “Tiré sur un tonite d’étalon dans une GT500 avec 2200 chevaux.” La ligne ressemble à un jeu sur Megan Thee STALLION et un MUSTANG GT500, mais The Game a averti “que ça va, ils se dirigent …”

Meg s’est également bloquée sur “B.I.T.C.H” dans un clip de twerk au ralenti.

