Megan Thee Stallion évalue l’anime, les applications de rencontres et plus encore pour “Over / Under”

Megan Thee Stallion partage son opinion à savoir si elle pense que certaines activités sont sur ou sous-estimées pour la série “Over / Under” de Pitchfork.



Le rappeur de Suga Megan Thee Stallion continue de promouvoir sa dernière version. Cette fois, le Houston Hottie a rattrapé Pitchfork pour leur série Over / Under où les clients évaluent diverses activités ou éléments aléatoires. Elle a lancé les choses en critiquant les gens qui montent sur FaceTime en public avant de poursuivre en disant que l’anime doublé est sous-estimé.

Frazer Harrison / Personnel / .

Megan Thee Stallion est une fan d’anime connue, elle a donc donné son avis avec trépidance car elle ne voulait pas “que la communauté vienne [her]. “Elle a ajouté:” Je ne vais pas mentir, je dois parfois regarder des anime doublés. Si je me maquille, je ne peux pas m’arrêter et lire les sous-titres. “Ensuite, Megan a partagé ses réflexions sur les superstitions, disant qu’elles sont surfaites et qu’elle n’est jamais d’humeur à entendre quels petits caprices peuvent lui porter malheur. .

Elle a également pesé sur les applications de rencontres, notant que tout pouvait être considéré comme une “application de rencontres” si vous regardez les choses sous un angle différent. “Instagram est une application de rencontres. Twitter est une application de rencontres”, a déclaré Megan. “Imma doit dire que les applications de rencontres sont probablement — je ne pense pas qu’elles soient sous-estimées ou surévaluées. Tout le monde sur l’application essaie de dater d’une manière ou d’une autre, donc, parfaitement noté.” Découvrez ce que Megan Thee Stallion avait d’autre à dire sur les défilés de mode pour chiens, les cartes de tarot, les plaisirs coupables, le Texas Toast, le fait d’être un Verseau, et bien plus encore ci-dessous.

