Megan Thee Stallion fait le point sur son film d’horreur

Megan Thee Stallion continue de travailler sur son scénario de film d’horreur.



Megan Thee Stallion est beaucoup de choses et évidemment, un buff d’horreur en fait partie. Avec sa carrière musicale en plein essor, Megan a mis du temps de côté pour poursuivre plusieurs projets distincts, une catégorie qui comprend l’écriture de son propre film d’horreur. En parlant avec Complex, Meg a confirmé qu’elle prenait effectivement le processus au sérieux, même si cela pourrait prendre un certain temps avant de le voir se concrétiser.

Bien qu’elle en soit encore aux premiers stades de l’écriture de scénarios, Megan admet qu’elle aurait pu prendre le processus de création de films pour acquis. «Écrire un film représente beaucoup plus de travail que je ne le pensais», explique-t-elle. “Alors que je continue, je me dis:” Merde, peut-être que cela n’a aucun sens. Peut-être que je devrais faire plus de recherches sur cette histoire. ” Je sais que je peux faire de la merde toute la journée, mais je veux quand même que ça ait du sens parce que ce que je déteste dans les films d’horreur, c’est qu’ils entrent et qu’ils sortent. ”

Carmen Mandato / .

Elle laisse également entendre que son film éventuel pourrait comporter une plongée profonde dans la psyché de son méchant. “Nous voyons un tueur tuer des gens, mais nous ne savons pas pourquoi il tue des gens”, poursuit-elle. “Nous ne savons pas d’où il vient. Je dois vous dire pourquoi mon méchant est le méchant, et peut-être pourriez-vous un peu regretter mon méchant … J’adore les méchants. J’aime les anti-héros. Je ‘ J’essaie vraiment de raconter une bonne histoire, où vous tombez amoureux de tous les personnages. ”

Pensez aux meilleures icônes d’horreur. Freddy. Jason. Mike Myers. Leatherface. Scie sauteuse. Candyman. Combien d’entre eux ont des histoires profondes qui méritent d’être explorées? Il faut se demander quels films sont les favoris de Megan, ne serait-ce que pour en déduire une direction possible. Elle a une fois considéré que le mille-pattes humain était une victoire majeure pour la culture de l’horreur, même si cela pouvait l’avoir fait. Seigneur de miséricorde si ce mangeur de cul répugnant est sa principale source d’inspiration.

Découvrez l’interview complète sur Complex, et bonne chance à Megan dans toutes ses activités d’horreur.

.