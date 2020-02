Megan Thee Stallion & G-Eazy Spark Dating Rumors & The Hotties Arn’t Happy

Megan Thee Stallion & G-Eazy, cependant?



Megan Thee Stallion & G-Eazy semblaient se sentir à l’aise par vidéo, ce qui a permis au duo de se réconcilier en faisant la fête lors d’une célébration pré-Super Bowl le week-end dernier, en plus d’un clip téléchargé par Megan qui montre le rappeur de la Bay Area embrassant son visage et le cou.

Comme d’habitude, la base de fans de Megan semble déterminée à garder la Hot Girl In Chief en dehors des limites d’une relation traditionnelle. Pour la plupart, la réponse sur les médias sociaux a été quelque peu négative, faisant écho au même sentiment que Hotties dans le monde entier a adopté lorsque Meg était en relation avec Moneybagg Yo.

Ailleurs, nous attendons le premier album de Megan. Aperçu de l’effort avec son nouveau “B.I.T.C.H.” célibataire, Megan a déjà révélé que Suga est un album concept basé sur le meilleur ami de Tina Snow.

“Je me sentais comme si mes mixtapes me faisaient flirter avec mes fans”, a déclaré Megan à NPR. “Je n’ai jamais voulu faire d’album parce que je me disais:” Oh, ça ressemble à un mariage. C’est un engagement. “Mais maintenant, je suis prêt à m’installer avec un album.”

