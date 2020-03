Megan Thee Stallion organise une soirée studio dans le visuel “Captain Hook”

Megan Thee Stallion a une fête sauvage en studio dans sa vidéo autogérée pour son single “Suga” “Captain Hook”.



Les fans ont eu son EP Suga en répétition et maintenant Megan Thee Stallion revient avec un autre visuel du projet. Après avoir sorti le clip de son précédent single “B.I.T.C.H”, Meg livre son visuel autodirigé pour “Captain Hook”. Le rappeur se prépare pour un autre Hot Girl Summer qui débutera dans les prochains mois et il n’y a pas de meilleure façon de réchauffer les choses qu’avec “une coupe de rap percutante et une ode aux hommes avec des courbes aux bons endroits”.

Un communiqué de presse se lit comme suit: “La vidéo plonge ses chaudasses dans des scènes sélectionnées, permettant à Megan d’encourager son message de positivité et de parenté féminine dans le monde hyper glamour de Suga. Le visuel montre Megan enregistrant le morceau en studio avec ses amis les plus proches, donnant le ton à l’énergie rauque de la chanson en invitant de plus en plus de chaudasses à la session. Culminant dans la soirée hottie ultime, ‘Captain Hook’ devient la bande originale de l’une des nuits les plus folles que Houston ait jamais vues, avec Thee Stallion en pleine commande du bateau. ” Regardez Megan Thee Stallion descendre avec son équipage dans le studio et faites-nous savoir si vous avez sauté sur Suga.

