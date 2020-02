Megan Thee Stallion prépare le nouvel album «Suga» pour mai

Appel à tous les chaudasses.

Megan Thee Stallion envisage une sortie en mai pour son premier album Suga. La rappeuse de Houston de 25 ans, qui orne la couverture de Rolling Stone aux côtés de SZA et Normani, révèle qu’elle veut abandonner le projet très attendu début mai en l’honneur de sa défunte mère.

“Le 2 mai est l’anniversaire de ma mère”, dit-elle au magazine.

La mère de Megan, Holly Thomas, était une collectionneuse de billets et rappeuse de Houston connue sous le nom de Holly-Wood, qui l’a initiée au hip-hop et a également été son premier manager. En mars 2019, Megan a perdu sa maman d’un cancer du cerveau, ainsi que son arrière-grand-mère, avec qui elle était également proche.

“[The losses] peser sur moi, mais je sais ce que ma mère et ma grand-mère voudraient que je fasse », dit-elle. «Ma maman est une femme très forte. Elle m’a élevé pour être super fort. Si j’ai la plate-forme pour propager la positivité, je vais le faire. “

Le mois dernier, elle a abandonné le premier single de l’album «B.I.T.C.H.», qui échantillonne «Ratha Be Ya Ni ** a» de Tupac Shakur. Elle a enregistré à Cabo, Miami, Los Angeles et Texas avec des collaborateurs tels que SZA, Kehlani et The Neptunes. Pharrell lui a même donné le surnom de «Megan Thee Machine» pour son éthique de travail.

«J’irais et j’écrirais une chanson et le rythme sonnerait dans un sens, mais au moment où il en a fini, c’est une toute nouvelle chanson», dit-elle en travaillant avec Pharrell. «Je n’avais jamais travaillé avec un producteur auparavant qui remonte sur ses propres rythmes et change un tas de choses, comme la post-production. “Wow, ces battements ne se font même pas? C’est fou.’ “

La Hot Girl prévoit de montrer un côté plus «sensible» sur Suga, du nom de son nouveau personnage. «Quand j’ai commencé à faire de la musique, je faisais de la musique que j’aimais», dit-elle. «Je fais de la merde à cliquet, monte la merde. Je me fais. Je ne pensais à personne d’autre dans ma musique. Je ne pensais pas aux enfants et je ne pense pas aux autres races. Je ne pensais à personne d’autre qu’à moi et à ma marque, mais quand je vais et je vois ces autres artistes, et quand je vais à certains des spectacles de mes amis, et je regarde qui est dans la foule, et je suis en regardant même ma filleule, ils ont six, sept, huit ans et ils chantent mes chansons. Je me dis: «D’accord. Permettez-moi de vous donner quelque chose de plus profond, car je veux vraiment grandir avec ma musique. Je veux grandir avec ma musique. “