Megan Thee Stallion réclame une maison de disques pour un différend contractuel

Les choses chauffent entre Megan Thee Stallion et son label.

Le rappeur de Houston a révélé qu’elle rencontrait un problème avec 1501 Entertainment à propos de la sortie de son prochain album Suga. Dans une session Instagram Live dimanche, Meg a partagé son côté de l’histoire, affirmant que le label ne la laisserait pas sortir de nouvelle musique après avoir demandé à renégocier son contrat.

Meg, qui avait 20 ans lorsqu’elle a conclu l’accord, ne savait pas ce qu’elle avait signé. “Quand j’ai signé, je ne savais pas vraiment ce qui était dans mon contrat”, a-t-elle déclaré. “Donc, quand j’ai rejoint Roc Nation, j’ai eu une vraie direction, j’ai de vrais avocats, et ils se sont dit:” Savez-vous que c’est dans votre contrat? “Et je me suis dit:” Oh, putain, c’est fou – non , Je ne savais pas. »

Elle a dit qu’elle n’était pas folle à 1501 et ne cherchait pas à quitter l’étiquette. “Je ne suis pas fâchée à 1501, je n’étais pas bouleversée parce que je pense dans ma tête,” Oh bien, tout le monde est cool, nous tous la famille, c’est cool, c’est bien “”, a-t-elle déclaré.

Mais cela a rapidement changé lorsqu’elle a demandé à renégocier. «Dès que j’ai dit:« Je veux renégocier mon contrat », tout est parti. Tout s’est mal passé. Tout est parti à gauche. Alors maintenant, ils disent à une garce qu’elle ne peut laisser tomber aucune musique. C’est vraiment juste, comme un jeu gourmand. ”

Ajout de Thee Stallion, “Je ne suis pas une personne avide. Je ne suis pas une personne qui aime la confrontation. Je ne suis pas une salope. Je travaille avec tout le monde, et je suis sympa, et je suis vraiment axé sur la famille. Mais ni ** as va être ni ** as. Et ils seront gourmands et ils seront louches. Et je vois la merde que le camp dit de moi, et je me dis: “ Merde, eh bien puisque tu as tellement de choses à dire, pourquoi tu ne leur diras pas pourquoi tu es fou? ” Tu es fou parce que je ne le fais pas tu veux te retourner et t’incliner comme une petite garce et tu ne veux pas renégocier mon contrat.

Elle a précisé que 1501 ne faisait pas d’elle une superstar. «Megan Thee Stallion était Megan Thee Stallion avant même que je ne sois là-bas. J’ai rappé, fait du freestyle. Ça me fait, j’ai été Meg », a-t-elle dit.

La bombasse de Houston est ensuite allée sur Twitter pour partager les hashtags #FREEMEG et #FREETHESTALLION. Elle a également expliqué pourquoi elle souhaitait renégocier son contrat. “Je ne comprenais pas une partie du verbiage à l’époque et maintenant que je le fais, je voulais juste qu’il soit corrigé”, a-t-elle déclaré à un fan.

Ce n’est pas que je ne l’ai pas lu littéralement, c’est que je ne comprenais pas une partie du verbiage à l’époque et maintenant que je le fais, je voulais juste qu’il soit corrigé 🤷🏽‍♀️ https://t.co/OR44kna3cq

– HOT GIRL MEG (@theestallion) 1 mars 2020

Comme le souligne Billboard, le PDG et fondateur de 1501 Entertainment, Carl Crawford, a fait allusion au différend contractuel dans un article sur la «loyauté».

“À une époque où la loyauté est à son plus bas niveau, il est agréable d’être en lien avec @jprincerespect qui m’apprend constamment à évoluer dans cette industrie féroce”, a écrit Crawford à côté d’une photo avec le fondateur de Rap-A-Lot Records, James Prince. “Et je sais que cela terrifie certains, surtout ceux qui me doublent.”

On ne sait pas comment cela affectera la future musique de Meg. Elle prévoyait de sortir son premier album Suga début mai pour coïncider avec l’anniversaire de sa défunte mère. L’album a déjà donné naissance au single échantillonné par Tupac “B.I.T.C.H.”