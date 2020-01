Megan Thee Stallion recrute SZA, Kehlani et Pharrell pour son premier album

Megan Thee Stallion arrive à chaud.

Après la sortie de son nouveau single “B.I.T.C.H.”, la bombasse de Houston révèle certains des grands noms de son premier album très attendu Suga. Dans une interview avec Beats 1 d’Apple Music, Meg a déclaré que l’album comporterait des collaborations avec SZA, Juicy J et Pharrell.

“Mon amie SZA, elle est arrivée sur moi en studio, parce que nous avons une chanson qui figurera également sur mon album et c’était tellement excitant de faire cette chanson avec elle”, a-t-elle déclaré. «Juicy J l’a produit. Nous savons que j’aime Juicy J. Alors oui, nous avons eu beaucoup de bangers sur cet album. “

Elle a également été récemment dans le studio avec Pharrell pendant quatre jours pour préparer des tubes. “Je travaille sur mon album et j’apprécie vraiment vraiment la bonne musique. Et Pharrell est juste quelqu’un que vous connaissez qui connaît la bonne musique », a-t-elle déclaré. “Nous avons enfermé le studio pendant environ quatre jours et nous avons eu du feu.”

Le super-producteur lui a même donné un surnom, Megan the Machine. «Il m’appelle la Machine. Megan the Machine. Parce que je suis entré là-dedans et que je les frappais si vite et que je les frappais des chansons. Tu dois entrer dans le studio et tu dois montrer à Pharrell ce que tu peux faire. Donc, aussi vite qu’il les a mis KO, je suis de retour et je les mets KO. Donc, il était comme, “Oh, vous êtes une machine.” Et je me suis dit: “Merde. Pharrell m’a appelé une machine. C’est génial.'”

L’album, qui suit ses mixtapes Fever et Tina Snow, porte le nom de son plus récent alter ego Suga (“Elle est la meilleure amie de Tina Snow”) et aurait également présenté Kehlani, selon un communiqué de presse.

«Beaucoup de fonctionnalités que j’ai et beaucoup de sélections de beat que j’ai sur cet album, j’ai l’impression que ça va être très différent de ce que j’ai déjà sorti. J’ai donc l’impression que ça va être super épique. “

Vendredi, Meg a sorti le premier morceau de l’album, “B.I.T.C.H.”, qui échantillonne “Ratha Be Ya Ni ** a” de Tupac. “Je devais respecter les légendes”, a-t-elle déclaré. «Je venais juste de terminer un spectacle. Je ne me souviens plus dans quel état j’étais, mais j’avais quitté mon show et j’étais sur le point de prendre une douche. Et j’avais frappé mon A&R et je me dis: «Je veux refaire« Ni ** a »de Tupac.» Il a donc littéralement envoyé le rythme comme, le lendemain. J’en ai écrit un peu dans l’avion, puis j’ai écrit le reste dans ma prochaine chambre d’hôtel dans l’état suivant. Et boum, je suis littéralement allé l’enregistrer à Vegas comme la semaine suivante. »

Megan a également récemment collaboré avec Normani sur «Diamonds» de la bande originale de Birds of Prey. «Elle est une bombe et c’est une autre fille de Houston. Donc, je me suis vraiment dit: “Nous devons avoir les deux filles du Texas sur cette chanson.” “