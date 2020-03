Megan Thee Stallion riposte à l’étiquette, dit qu’elle ne sera pas intimidée

Megan Thee Stallion ne sera pas réduit au silence.

Après avoir poursuivi son label 1501 Certified Entertainment et son PDG Carl Crawford plus tôt dans la semaine, le rappeur de Houston a reçu une ordonnance d’interdiction temporaire qui empêche 1501 de bloquer la sortie de son nouveau projet Suga. À la veille de sa sortie, elle a célébré la décision sur Instagram.

«LES FAITS SONT DES FAITS ET LES FAITS SONT PUBLICS‼ ️ Je suis extrêmement heureux que 1501 et Carl Crawford se soient vu refuser la demande de dissoudre l’ordonnance du tribunal et d’essayer d’empêcher la diffusion de ma musique. Je vais procéder à la sortie de SUGA », a déclaré Meg.

Le différend s’est déclenché après que Meg a demandé à renégocier son contrat, qu’elle a signé à l’âge de 20 ans. «Dès que j’ai dit:« Je veux renégocier mon contrat », tout est parti. Tout s’est mal passé », a-t-elle déclaré aux fans sur Instagram Live. «Tout est parti à gauche. Alors maintenant, ils disent à une garce qu’elle ne peut laisser tomber aucune musique. C’est vraiment juste, comme un jeu gourmand. “

Mais elle a juré de se défendre au milieu de la bataille juridique.

Elle affirme que 1501 ne voulait pas approuver le budget de son projet et a tenté de contrecarrer sa publication. Mais elle a prévalu devant le tribunal. “1501 a tenté de contester la décision aujourd’hui, le tribunal a rejeté la demande de 1501 – respectez ma mère décédée, elle n’est pas ici, vous ne la connaissez pas, vous n’étiez pas impliquée”, a-t-elle déclaré.

Le rappeur de «Hot Girl Summer» s’est également adressé directement à Crawford. “Carl devrait parler pour lui-même”, a déclaré Megan. “Tous les faits sont des archives publiques disponibles au palais de justice de Houston.”

Crawford a nié les allégations de Megan. “C’est tout un mensonge”, a déclaré Crawford à Billboard. «Rien n’est vrai qu’elle a dit. Je suis avide et je lui prends de l’argent, c’est fou. Je n’ai jamais essayé de ne rien lui prendre. La seule chose que nous ayons jamais faite, c’est donner, donner, donner. »

Suga devrait arriver vendredi avec le single “B.I.T.C.H.” Échantillonné par Tupac, ainsi que des collaborations avec Kehlani et Gunna.