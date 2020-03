Megan Thee Stallion Slays “Savage Challenge” With Twerking Video

Megan Thee Stallion a inauguré le #SavageChallenge après qu’un fan a fait une vidéo TikTok dansant sur sa chanson. Elle a finalement pu apprendre les étapes.



Les chansons d’autres artistes sont devenues virales après que les fans leur aient créé des danses TikTok, et Megan Thee Stallion est la prochaine dans la lignée. “Say So” de Doja Cat a grimpé les palmarès après que l’adolescente Haley Sharpe a rassemblé quelques mouvements sur l’application de médias sociaux et a dansé sur la piste Hot Pink. C’est rapidement devenu une sensation virale et des dizaines de milliers de personnes ont partagé des vidéos d’eux-mêmes essayant la chorégraphie “Say So”.

La semaine dernière, un utilisateur de TikTok a proposé quelques étapes à la chanson “Savage” de Megan Thee Stallion de son EP Suga récemment sorti. La danse dure la première moitié du refrain de “Savage” où Megan rappe, “I’m a wild (Yeah) / Classy, ​​bougie, clatchet (Yeah) / Sassy, ​​moody, nasty (Hey, hey, yeah) / Agir stupide, qu’est-ce qui se passe? (Woah, woah) / B * tch, qu’est-ce qui se passe? (Woah, woah). “

Après que Megan ait eu vent de la danse, elle l’a partagée sur les réseaux sociaux et en a fait un défi. “Welp laissez-moi aller apprendre ce lol #savagechallenge.” Le rappeur a partagé des vidéos de fans alors qu’ils mettaient leur propre touche aux mouvements fluides, et lundi 16 mars, Megan a finalement appris les étapes et a publié une vidéo d’elle-même avec son amie tentant la chorégraphie.

“Prenez # 552 😂😂😂😂 #savagechallenge #quarantineandchill”, a écrit Megan dans la légende de sa vidéo. Regardez Megan Thee Stallion et son amie twerk à “Savage” ci-dessous.

