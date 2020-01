Megan Thee Stallion sort un nouveau single ‘B.I.T.C.H.’

Megan Thee Stallion est que “B.I.T.C.H.”

La bombasse de Houston lance le premier morceau de son premier album très attendu. Meg exige le respect de l’hymne autoritaire, qui emprunte au classique All Eyez on Me de Tupac Shakur «Ratha Be Ya Ni ** a».

«Pourquoi tu veux jouer avec moi? / Tu sais que je suis invaincue », dit-elle en rap. “Une vraie fille chaude sait comment garder un ni ** a chauffé / Vous dites que vous voulez le respect / Eh bien, traitez-moi comment vous voulez être traité / Vous m’avez dit de le garder réel mais vous ne pratiquez pas ce que vous prêchez.”

“B.I.T.C.H.” arrive avant ses débuts, qui présentera son nouvel alter ego Suga (“Elle est la meilleure amie de Tina Snow”). Les fans peuvent également s’attendre à une collaboration avec Pharrell. Les deux étaient récemment en studio pour cuisiner de la nouvelle musique.

“J’avais l’impression que mes mixtapes me faisaient flirter avec mes fans”, a déclaré Meg à NPR l’année dernière. «Je n’ai jamais voulu faire d’album parce que je me disais:« Oh, ça ressemble à un mariage. C’est un engagement. “Mais maintenant, je suis prêt à m’installer avec un album.”

Attendez-vous à ce que la vague de chaleur se poursuive toute l’année. The Hot Girl devrait se produire à Coachella en avril. Elle et Normani ont également collaboré sur “Diamonds” de la bande originale de Birds of Prey, qui sortira le 7 février.

Aime

0