Megan Thee Stallion sur pourquoi les hommes trichent: “They Just Greedy”

Meg a une théorie.



Megan Thee Stallion a récemment fait un arrêt sur The Cruz Show sur la station de radio 92,3 de L.A et parmi les sujets à l’ordre du jour figurait l’énigme de l’infidélité. Offrant sa propre opinion, Meg a expliqué pourquoi les hommes trichent lorsque l’hôte J Cruz a fait référence à un récent tweet de The Game dans lequel le rappeur de la côte ouest a demandé aux abonnés pourquoi les hommes trichent, implorant les réponses des “deux côtés”.

“Je pense que les hommes trichent juste parce qu’ils sont gourmands”, a révélé Megan lors de l’interview. “Un homme pourrait être complètement amoureux de sa femme, mais si c’est quelque chose qui semble être la bonne chose à faire à l’époque, je pense qu’il va glisser. Mais il sera toujours amoureux et voudra rentrer chez lui et maintenant il est juste en train de créer les fous. C’est juste ce que c’est. Les femmes ne sortent pas juste folles. Quelque chose les a rendues folles.

Ailleurs, la conversation a naturellement porté sur la musique, notamment sur la possibilité d’un projet collaboratif avec DaBaby. Après le hit du duo trouvé sur son standout Fever “Cash Shit”, les fans ont commencé à appeler pour une sortie complète des deux rappeurs du sud. Selon Megan, les horaires chargés ont empêché les deux de s’enfermer. Cette année, elle offre de l’espoir.

“Nos horaires de l’année dernière étaient tout simplement fous”, commence-t-elle au 4: 17. “Cette année, je me gère un peu mieux avec mon temps. Je veux vraiment y arriver.”

