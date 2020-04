Meghan Markle a choisi une tenue très significative pour sa première apparition à la télévision depuis son départ de la famille royale

Meghan Markle a récemment apprécié sa première apparition à la télévision depuis son départ de la famille royale. Meghan, duchesse de Sussex, a fait une apparition sur Good Morning America où elle a promu son nouveau documentaire, Elephant. Les observateurs royaux étaient impatients de voir Meghan revenir sous les projecteurs, mais il y a un expert qui pense que son choix de vêtements était très significatif.

Meghan Markle sur «Good Morning America» | ABC News / Frame Grab via .

La duchesse de Sussex fait sa première apparition à la télévision depuis Megxit

La première apparition télévisée de Meghan Markle a eu lieu sur Good Morning America le 20 avril. La duchesse de Sussex a été montrée dans une vidéo préenregistrée discutant de son documentaire et de la cause importante qu’il met en évidence.

Meghan a raconté le documentaire sur la nature l’été dernier, bien qu’il l’ait fait

pas de première sur Disney + jusqu’à ce que sa sortie de la famille royale soit devenue officielle.

Dans la vidéo, Meghan Markle portait une simple chemise blanche complète

avec des bijoux personnalisés. Cela comprend un pendentif horoscope de

Suetables, une entreprise spécialisée dans les accessoires durables. Le pendentif

comprenait l’étoile Vierge, qui est du mois de naissance de Harry.

Elle a également présenté un collier avec un charme Taureau, qui fait référence à l’anniversaire de son fils, Archie Harrison.

Les choix de mode de Meghan pour la vidéo étaient très modestes et

complètement différent de ce qu’elle aurait porté lors d’un engagement public

en tant que membre senior de la famille royale.

À l’intérieur du nouveau look de Meghan Markle

Susie Hasler, experte en style, propriétaire de Styled By Susie, a révélé pourquoi

Meghan a choisi cette tenue particulière pour sa première apparition à la télévision. Selon Daily

Mail, Hasler pense que le look de Meghan était très «masculin»

et qu’elle envoyait un signal subtil “qu’elle est en charge”.

«Meghan a choisi de porter une chemise blanche pour son œuvre caritative

l’apparence marque un changement conscient loin du royal conservateur typique

regardez », a expliqué Hasler. “C’est un style masculin, ce qui montre qu’elle est

en charge, et affirmer son pouvoir. “

Hasler a ajouté que Meghan Markle ne portait rien de clinquant parce qu’elle ne voulait pas détourner l’attention de l’organisme de bienfaisance. Au lieu de cela, elle voulait que les téléspectateurs sachent que son seul objectif d’aller de l’avant est le travail caritatif.

Son style modeste reflète également la ligne de vêtements qu’elle a lancée

l’année dernière avec l’association caritative Smart Works. L’initiative a été créée avec le

objectif d’autonomiser les femmes qui cherchent à démarrer une carrière.

Bien que Meghan et Harry soient tous deux confrontés à la pandémie de coronavirus, les Sussex continueront leur œuvre caritative dans les années à venir. Ils ont récemment annoncé le nom de leur nouvelle fondation, Archewell, qui remplace Sussex Royal.

Que font le prince Harry et Meghan Markle à LA?

Meghan et Harry se sont envolés pour Los Angeles fin mars. Ils vivaient sur l’île de Vancouver et ont déménagé juste avant que les États-Unis et le Canada ne ferment leurs frontières (il y a un débat sur le moment exact où ils ont atterri à LA).

Le départ des Sussex de la monarchie est devenu officiel le

31 mars. Avant la pandémie, ils prévoyaient de lancer leur nouvel organisme caritatif et

aller de l’avant avec de nouveaux projets. La crise actuelle a cependant retardé

de leurs plans.

En ce moment, Meghan Markle et le prince Harry et aidant à

la pandémie de coronavirus en redonnant aux personnes dans le besoin. Selon Harper’s

Bazar, les deux ont récemment distribué des colis alimentaires à des

sont immunodéprimés.

“Meghan a dit qu’elle voulait montrer Harry Los Angeles à travers

les yeux de la philanthropie. Il y a évidemment beaucoup d’amour et d’altruisme

entre eux », a révélé Richard Ayoub, directeur de Project Angel Food.

Une source interne a ajouté que Meghan et Harry passaient la plupart de leurs soirées à la maison avec Archie. Les deux n’ont invité aucun invité à leur domicile en raison du verrouillage.

La vidéo des Sussex appelle la reine Elizabeth pour son anniversaire

Alors qu’Harry et Meghan commencent leur nouvelle vie à LA, le reste de la famille royale est en train de se cacher au Royaume-Uni. La reine Elizabeth séjourne actuellement au château de Windsor avec son mari, le prince Philip, tandis que le prince Charles est dans son domaine de Balmoral avec Camilla Parker Bowles.

Avec les Sussex à des milliers de kilomètres pendant une crise,

les fans se demandent s’ils restent en contact avec la famille royale.

Selon la ville

et Country, le prince Harry et Meghan Markle ont discuté par vidéo

avec son côté de la famille et a même souhaité à la reine Elizabeth un 94e heureux

anniversaire.

Harry aurait également tendu la main à Sa Majesté devant elle

discours en mars sur la pandémie de coronavirus. Des sources disent qu’il a offert

“Son soutien avant la diffusion.”

Le couple a ensuite regardé le discours de la reine Elizabeth et a été

«Émue» par «sa chaleur, son réconfort et son confort».

Meghan Markle et le prince Harry sont actuellement à terre à Los Angeles, et il a été confirmé qu’ils publieront une nouvelle image d’Archie Harrison en l’honneur de son premier anniversaire le 6 mai.