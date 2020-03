Meghan Markle a déjà un emploi chez Disney

Quelques semaines seulement après avoir annoncé sa séparation de la royauté britannique, Meghan Markle, l’épouse du prince harryIl a trouvé du travail, pas moins qu’à Disney.

Les studios Disney ont annoncé aujourd’hui que la duchesse de Sussex toujours en collaboration avec la puissante société en mettant sa voix dans le film The Elephants.

Meghan Markle sera la narratrice du film.

Le documentaire suivra une famille d’éléphants alors qu’ils traversent le désert du Kalahari en Afrique. Et leur diffusion commencera seulement trois jours après qu’elle et Henry aient officiellement quitté la royauté britannique.

C’est Harry lui-même qui a recommandé sa femme Meghan aux dirigeants de Disney.

Le Mail on Sunday la semaine dernière a publié une vidéo du Prince Henry faisant la promotion des compétences vocales de sa femme aux côtés du PDG de Disney et du président Bob Iger lors d’un événement en juillet.

En outre Netflix pourrait offrir du travail à prince henry et son épouse Meghan Markle, comme le directeur du contenu de l’entreprise l’avait prévu de manière informelle Ted Sarandos.

