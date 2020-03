Meghan Markle a fondu en larmes avant ses retrouvailles avec le prince William et Kate Middleton

Meghan Markle et le prince Harry ne sont que dans quelques semaines avant que leur sortie de la famille royale ne devienne officielle. Le couple a récemment terminé sa dernière tournée au Royaume-Uni en tant que membres actifs de la monarchie britannique, un voyage qui comprenait un adieu en larmes pour Meghan, la duchesse de Sussex. Alors que le couple s’apprête à commencer une nouvelle vie au Canada, voici pourquoi Meghan s’est effondrée avant ses grandes retrouvailles avec le prince William et Kate Middleton.

Meghan Markle et le prince Harry | Max Mumby / Indigo / .

Meghan Markle fait ses adieux

Le dernier engagement public conjoint de Harry et Meghan a été le service de la Journée du Commonwealth, un événement qui a présenté une multitude de membres de haut rang de la famille royale. Les Sussex ont rejoint la reine Elizabeth, le prince Charles, Camilla Parker Bowles, William et Kate, duchesse de Cambridge.

Mais avant qu’Harry et Meghan n’assistent au service, ils ont tenu un

réunion spéciale avec les étudiants inscrits à l’Association des

Universités du Commonwealth.

Quelques jours après l’événement, Meghan a partagé quelques photos d’elle

réunion secrète sur les réseaux sociaux. Selon Express,

l’engagement était sa dernière sortie en solo, et l’expert royal Omid Scobie a révélé

qu’il a offert à Meghan l’occasion de dire au revoir à certains membres du personnel de

Le palais de Buckingham.

Voir ce post sur Instagram

Il y a 50 ans, les femmes en Grande-Bretagne ont obtenu le droit à l’égalité de rémunération. Ce moment monumental a commencé avec un groupe de femmes courageuses et inspirantes dans une usine de Dagenham, en Angleterre. En 1968, face à un règlement salarial les déclarant moins qualifiés que les hommes, les machinistes de la Ford Motor Company se sont retirés en grève. Face à de fortes pressions, ils sont restés fermes et, deux ans plus tard, le Parlement britannique a été contraint d’adopter la loi sur l’égalité de rémunération, protégeant et soutenant les femmes qui travaillent depuis. Pour marquer la Journée internationale de la femme, la duchesse de Sussex s’est rendue à Dagenham pour rencontrer Geraldine Dear, l’une des grévistes, et passer du temps avec des élèves de la Robert Clack Upper School pour rencontrer la prochaine génération de modèles féminins de la ville et parler à de jeunes femmes et les hommes sur les femmes qui les inspirent. • «Être à Dagenham est incroyablement profond. Parce que comme vous pouvez le voir avec Geraldine et les autres femmes qui avaient la force de vraiment défendre quelque chose qu’elles savaient devoir être fait. C’est le meilleur exemple, peu importe la taille que vous ressentez, la hauteur que vous ressentez sur l’échelle ou le totem, quelle que soit la couleur que vous êtes, quel que soit le sexe que vous êtes, vous avez une voix et vous avez certainement le droit de défendre ce qui est juste. » – La duchesse de Sussex Défenseure à vie et militante pour l’égalité des sexes, la duchesse a rejoint une assemblée spéciale pour célébrer cette remarquable histoire locale, ainsi que pour reconnaître les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques de toutes les femmes du monde entier. #InternationalWomensDay # IWD2020 #EachForEqual Photo © Le duc et la duchesse de Sussex / Chris Allerton

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 mars 2020 à 5h08 PDT

«Meghan est restée derrière après le départ des étudiants. Ce fut un moment

pour elle de dire au revoir à certains membres du personnel qui lui étaient si fidèles depuis

l’année dernière pour la dernière fois », a-t-il expliqué.

La sortie de Meghan et Harry de la famille royale deviendra officielle le 31 mars. À partir de ce moment, le couple n’utilisera plus leurs titres royaux et établira une base d’attache en Amérique du Nord.

Pourquoi la duchesse de Sussex est tombée en panne

La réunion étant sa dernière en tant que royale, Scobie a révélé que

c’était particulièrement émouvant pour Meghan. Meghan a gardé ses émotions sous contrôle

tout au long de la réunion, mais elle est tombée en panne au moment de lui dire au revoir.

«C’était émouvant. Meghan était vraiment composée tout au long du

l’engagement, mais ce fut un moment pour être vulnérable parmi les visages familiers “,

Scobie a révélé. «C’était difficile, elle était en larmes. Il y a eu des câlins, pour dire

Au revoir.”

Après ses adieux en larmes au palais de Buckingham, Meghan Markle a rejoint le prince Harry et le reste de la famille royale pour le service du Commonwealth Day, qui a eu lieu à l’intérieur de l’abbaye de Westminster.

Meghan et Harry ne faisaient pas partie du cortège de la reine Elizabeth

pour l’événement et étaient assis à l’avance avec d’autres invités. Bien que William

et Kate se sont retirés de la marche à la dernière minute, leurs interactions avec

Harry et Meghan étaient sévèrement limités.

En fait, la seule fois où les couples se sont reconnus, c’était lorsque William et Kate étaient assis, et la seule chose qu’ils ont faite a été d’échanger un bref salut. Les observateurs royaux attendaient plus de chaleur de la part de la famille royale, surtout compte tenu de la façon dont il s’agissait du dernier engagement des Sussex.

Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry n’ont-ils pas obtenu une meilleure expulsion?

Compte tenu de l’adieu terne de Meghan et Harry, les fans se sont demandés pourquoi la famille royale n’avait pas fait plus pendant le service du Commonwealth Day. Même Scobie a été surpris par ce qui s’est passé et a admis qu’il attendait plus de William et Kate.

“Je dois être honnête, j’étais assez surpris qu’il n’y ait pas eu

au moins une démonstration de chaleur devant le monde », a-t-il déclaré. “C’était

dernier jour des Sussex à titre public en tant que membres de la famille royale. De toute évidence, ils

continuer jusqu’au 31 mars, mais ils sont déjà de retour au Canada maintenant. »

Voir ce post sur Instagram

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 mars 2020 à 10h51 PDT

Scobie a ajouté que la famille royale a raté une occasion de mettre en place un

front uni pour le public. Mais au lieu de cela, ils ont prouvé que le prince Harry et

Meghan Markle sont maintenant des étrangers qui regardent, une décision qui n’augure rien de bon pour

les Sussex.

La famille royale réexaminera la décision de Harry et Meghan dans 12 mois. Mais compte tenu de tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, il ne semble pas probable que la paire rejoindra bientôt la monarchie.

Les Sussex s’adaptent à leur nouvelle vie

Après leur dernière tournée au Royaume-Uni, Harry et Meghan sont officiellement de retour au Canada avec leur fils, Archie Harrison. Meghan est retournée en Amérique du Nord peu de temps après le service du Commonwealth Day tandis qu’Harry est resté au Royaume-Uni pendant quelques jours pour ranger les bouts.

Bien que le couple soit impatient de commencer la prochaine

chapitre de leur vie, Scobie a noté qu’ils étaient nerveux à l’idée de quitter le

protection de la famille royale. En particulier, le couple craint de ne pas

ayant leurs membres du personnel royal autour de les protéger contre les médias et la

tabloïdes.

«Ils les ont aidés à repousser les attaques des tabloïds et ont aidé

eux organisent des visites et des engagements incroyables. C’est cette équipe qui fait tout

de cela arrive. Pour Harry et Meghan de laisser tout cela derrière, il y a

va probablement être un sentiment de peur », a-t-il déclaré.

Malgré leurs craintes, Meghan et Harry ne reculent pas

leur décision de quitter la famille royale. Pour les Sussex, leur

la décision était basée sur la sécurité de leur famille, en particulier Archie.

Ils aiment aussi l’idée d’avoir la liberté de faire ce qu’ils veulent, sans être sous la coupe de la famille royale. Bien qu’il y ait encore des incertitudes à venir, le prince Harry et Meghan Markle auront certainement plus de liberté dans les mois et les années à venir.