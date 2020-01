Meghan Markle a perdu sa voix pour le changement en épousant le prince Harry et en devenant un royal

Depuis ses jours en tant que Rachel Zane dans le drame juridique populaire, Suits, Meghan, Duchesse de Sussex a été plus qu’une actrice. Il est bien connu qu’elle défend ce en quoi elle croit et qu’elle est une féministe active et humanitaire.

Bien avant de rencontrer le prince Harry, Meghan était avant tout un changement positif dans le monde. Selon Harper’s Bazaar, la duchesse de Sussex a toujours été une philanthrope dévouée. Elle était ambassadrice mondiale de Vision Mondiale, après avoir fait un travail considérable avant de rejoindre la famille royale. Elle a également défendu les droits des femmes et a toujours insisté pour faire entendre sa voix.

Cependant, lorsque Meghan et le prince Harry ont annoncé leur engagement, elle savait que sa vie allait radicalement changer. Tout à coup, il y avait une longue liste de règles et de protocole royal que Meghan devrait suivre, de ne pas utiliser les médias sociaux à s’abstenir de parler de politique.

Bien que cela semble aller à l’encontre de ce en quoi elle croyait, Meghan a adopté les règles et était excitée pour son nouveau rôle de duchesse de Sussex. Alors, Meghan a-t-elle perdu sa voix pour le changement en épousant le prince Harry et en devenant un royal?

Meghan Markle a toujours défendu ses convictions

Pendant des années, les fans savaient qu’ils pouvaient compter sur Meghan pour être fidèle à tout ce en quoi elle croyait.

Elle a soutenu l’égalité des sexes lorsqu’elle n’avait que 11 ans et a écrit une lettre à Proctor & Gamble après avoir été offensée par le libellé d’une publicité pour un détergent à vaisselle.

La publicité a été modifiée pour cibler les tâches de nettoyage vers les «personnes» plutôt que vers les «femmes». Meghan a prouvé qu’elle était capable de faire une différence dans le monde avant même d’entrer dans son adolescence.

Meghan Markle a-t-elle perdu sa voix pour le changement en épousant le prince Harry et en devenant royale?

Est-ce que devenir royale a fait perdre à Meghan sa voix pour le changement et faire exactement le contraire de ce qu’elle a toujours voulu faire? Certaines personnes pensent que c’est le cas.

Maintenant qu’elle est duchesse, Newsweek rapporte qu’il y a tellement de choses qu’elle est interdite de faire. Nous n’entendrons pas Meghan discuter de ses opinions politiques de sitôt, bien qu’elle ait fait des commentaires sur Donald Trump peu de temps avant son mariage avec le prince Harry.

Lors d’une apparition sur The Nightly Show avec Larry Wilmore en 2016, la désormais duchesse a déclaré: «Bien sûr, Trump est diviseur – pensez aux femmes électrices seules. Je pense que c’était en 2012, le Parti républicain a perdu le vote féminin de 12 points. C’est un nombre énorme et aussi misogyne que Trump – et si vocal à ce sujet – c’est une énorme partie. “

La famille royale est si neutre, en fait, que Meghan ne peut même pas parler ouvertement du scandale en cours impliquant l’oncle de son mari, le prince Andrew. On ne peut qu’imaginer qu’avant de devenir royal, c’étaient des questions dont Meghan discuterait librement.

Cela semble enlever à qui elle est vraiment et à ce qu’elle représente. Bien que personne ne puisse savoir de quoi parlent Meghan et le prince Harry dans l’intimité de leur propre maison, les fans ne devraient pas attendre que Meghan fasse des déclarations concernant ses opinions sur certaines questions.

Meghan Markle fait un effort pour contourner les règles royales restrictives

Meghan Markle | Karwai Tang / WireImage

Bien que les règles royales limitent vraiment les choses que Meghan peut dire ou faire, elle trouve des moyens de contourner cela et d’être la personne qu’elle a toujours été dans le passé. Comment fait-elle ça?

Eh bien, la duchesse a récemment édité un numéro de British Vogue, qui portait principalement sur les femmes et le changement, quelque chose qui tient vraiment à cœur à Meghan. Selon le New York Times, elle a également travaillé avec une association caritative qui se concentre sur les femmes à la recherche d’un emploi.

Le récent documentaire qu’elle a fait avec le prince Harry était censé faire entendre la voix de Meghan à un moment où les choses s’avèrent très difficiles. Cependant, la triste réalité est que les règles royales empêchent Meghan de parler de questions qui la passionnent vraiment et limitent l’influence qu’elle avait autrefois.

La duchesse de Sussex peut retrouver sa voix maintenant qu’elle et le prince Harry ont démissionné en tant que membres «supérieurs» de la famille royale.