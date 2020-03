Meghan Markle a rendu hommage à la princesse Diana avec un “ coup calculé ” lors de sa dernière apparition par source royale

Meghan Markle et le prince Harry ont officiellement terminé leur dernière série d’apparitions publiques en tant que membres supérieurs de la famille royale. Au cours de la semaine dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont participé à une poignée de sorties en solo et conjointes, concluant leur retour au Royaume-Uni avec une apparition au service du Commonwealth Day. La duchesse de Sussex a secoué des tenues assez étonnantes tout au long de son séjour, dont une qui rendait hommage à la défunte mère de Harry, la princesse Diana.

Meghan Markle | Chris Jackson / .

Meghan Markle et le prince Harry affichent leur unité lors des apparitions finales

Harry et Meghan sont récemment retournés au Royaume-Uni pour terminer leur dernière série d’engagements publics au nom de la couronne. Bien que le couple ait participé à plusieurs événements en solo, ils se sont également associés pour trois sorties royales.

Dans toutes leurs apparitions conjointes, Meghan Markle et le prince Harry choisissent des couleurs assorties pour leurs tenues, un signe clair d’unité de la part du duc et de la duchesse de Sussex.

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Lors de leur participation à l’effort Fund Awards, par exemple,

le couple portait des tons bleus complémentaires. Ils portaient également la même couleur rouge

lors de leur visite au Royal Albert Hall pour le festival de Mountbatten de

La musique.

Quand ils sont apparus pour leur dernier engagement royal, le service du Commonwealth Day, Markle portait une robe vert émeraude et un chapeau assorti de la créatrice Emilia Wickstead. Bien que le costume de Harry soit bleu, la doublure de son manteau correspondait à la tenue de Meghan.

La duchesse de Sussex rend hommage à la princesse Diana

En parlant de la tenue de Meghan pendant le service du Commonwealth Day, sa robe était également un hommage subtil à Diana, princesse de Galles. Selon Express, la robe de Meghan était très similaire à une tenue que Diana portait en 1982.

On ne sait pas si Meghan a choisi la robe pour honorer la princesse Diana, mais l’expert royal Morgan Stewart pense que c’était une “décision calculée” de la part de Meghan.

«Elle a fait ça. Je n’y crois pas. C’est fou, ”

Stewart a partagé. «C’est une décision calculée. C’est une goutte de micro royale. “

L’apparition de Meghan Markle au service marque la dernière fois

les fans la verront avec Harry aux côtés d’autres membres de la famille royale avant

leur sortie devient officielle. Les deux quitteront officiellement la famille royale à partir de

31 mars.

À cette époque, le couple commencera sa nouvelle vie en Amérique du Nord et n’utilisera plus ses titres royaux. Comme la princesse Diana, Meghan sera contrainte de se tailler une existence en dehors des rangs de la famille royale.

Meghan Markle suit-elle le même chemin que la princesse Diana?

Entre la robe de déclaration de Meghan et le fait qu’elle quitte les rangs de la famille royale, il ne fait aucun doute qu’il existe des similitudes entre Meghan et Diana, qui a été forcée de quitter la monarchie après avoir mis fin à son mariage avec le prince Charles.

“Quand vous rendez hommage à quelqu’un comme ça, pensez à

ça… Diana et Meghan sont tous deux des étrangers dans la famille royale », E! Animateur de nouvelles

Justin Sylvester a partagé. «Ils ont tous deux décidé de se rebeller, ils ont tous deux décidé de

se forger un chemin pour eux-mêmes et Diana était l’une des femmes les plus indépendantes

que nous avons vu dans l’histoire. Je suis allé à contre-courant, j’ai fait la putain de chose. »

La robe de vengeance de la princesse Diana après que le prince Charles l’ait trompée et la robe de vengeance de Meghan Markle assistant aux fiançailles royales du prince Harry après l’avoir convaincu de quitter la famille royale pic.twitter.com/k7KkNRVJhP

– dreamgrl (@SAlNTLUST) 8 mars 2020

Sylvester a ajouté que Meghan a rendu hommage à Diana au

Service de la Journée du Commonwealth parce qu’elle a l’impression qu’ils ont marché

chemin.

Bien que les deux partagent certaines similitudes, il existe également de grandes différences entre eux. Pour commencer, Diana était incroyablement populaire parmi les observateurs royaux, ce que Meghan Markle devra travailler dur pour y parvenir.

Diana a également quitté la famille royale en mettant fin à son mariage, alors que

Meghan a convaincu son mari de l’accompagner. Ce sera également

intéressant de voir ce que font Harry et Meghan une fois leur sortie officielle,

surtout quand il s’agit de leur travail caritatif en cours.

Les Sussex partagent une nouvelle vidéo

Alors que les fans sont tristes de voir Meghan et Harry partir, le couple a récemment partagé une vidéo de son récent voyage à l’Association des universités du Commonwealth. Meghan portait une robe marine chic pour l’événement et se mêlait à des étudiants de diverses disciplines, y compris les études environnementales, la santé, l’innovation et la technologie et la vie durable.

Dans la vidéo, qui a été partagée sur la page Instagram du couple, Meghan est présentée en train de parler avec des étudiants et de visiter l’association. L’événement a eu lieu lundi juste avant le service du Commonwealth Day.

Une fois ses engagements officiels conclus, Meghan est revenue au Canada depuis pour retrouver son fils, Archie Harrison. Au cours des prochains mois, Meghan et Harry devraient trouver un endroit plus permanent pour vivre en Amérique du Nord et lanceront une nouvelle fondation caritative.

Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas commenté leur récent

chaîne d’apparitions publiques.