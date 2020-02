Meghan Markle apparaîtra-t-elle dans une émission de télé-réalité avec son meilleur ami?

Jessica

Mulroney a un projet Netlfix en cours. En octobre 2019, Mulroney

a annoncé qu’elle travaillait avec le géant du streaming pour développer une émission sur

mariages, dans lesquels elle servira de styliste. La série s’appelle I Do, Redo.

L’annonce originale du projet, bien que discutée dans le divertissement

cercles, n’était pas une énorme nouvelle pour les médias grand public. Eh bien, au moins, ce n’était pas

jusqu’à Meghan

Markle et le prince Harry ont annoncé qu’ils quitteraient la vie royale.

Maintenant, des rumeurs circulent selon lesquelles Markle choisirait de revenir à la télévision en

jumelage avec son amie proche sur son projet Netflix. Alors, quel est le projet tout

à propos et Markle apparaîtra-t-il réellement?

Qu’est-ce que je fais, refaire?

Je le fais, Redo se concentrera sur Mulroney pour aider les couples à

le mariage qu’ils méritent si désespérément, après leur première promenade dans l’allée était

catastrophique. Selon la ville

& Country, Mulroney a été sollicité à plusieurs reprises pour participer

dans des émissions de télévision, mais n’a jamais trouvé un projet qui lui parlait. Quand Netflix est intervenu

à l’assiette avec I Do, Redo, tout s’est mis en place.

Mulroney s’est rendu sur Instagram pour partager cette nouvelle passionnante. Dans son annonce,

elle a dit qu’elle était ravie d’être impliquée dans un projet qui expose le souvent oublié

moments de planification de mariage. Pour aider à arranger les choses, Mulroney

espère aider les gens à guérir et à s’assurer qu’ils obtiennent enfin le mariage de

leurs rêves, quelles que soient les circonstances qui ont transformé leur journée spéciale

dans une catastrophe.

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour le prochain spectacle. Il est

croyait que oui, Redo sera présenté en 2020, cependant. Additionnel

les acteurs n’ont pas encore été révélés, et ce fait a beaucoup de gens qui parlent.

Meghan Markle apparaîtra-t-elle dans I Do, Redo?

Tout le monde réclame pour savoir ce que le duc et la duchesse de Sussex

fera ensuite. Il est confirmé que Markle

travaillera avec Disney sur un projet de voix off, mais cette prochaine

n’est pas exactement la réémergence de Markle à Hollywood. Elle prêtera

sa voix en échange d’un don à un organisme de bienfaisance animal qu’elle et le

soutien du prince.

Meghan Markle et Jessica Mulroney | George Pimentel / WireImage

Les disciples de la famille royale étaient excités lorsque Page

Six ont rapporté que Markle rejoindrait Mulroney sur son prochain projet Netflix.

Selon le média, des sources leur ont dit que Markle était déjà signé

à rejoindre la série et qu’elle apparaîtra dans plusieurs épisodes, bien que

sporadiquement. La source n’a pas partagé si Markle avait signé un contrat, ni

révéleraient-ils une échelle salariale pour le projet.

Comme confirmé à @PageSix hier, la duchesse de Sussex n’apparaît pas dans la prochaine série @CTV I Do, Redo.

– CTV Communications (@CTV_PR) 1er février 2020

Alors que les fans étaient ravis de la perspective de revoir Markle

sur le petit écran, des sources internes affirment que les rapports sont catégoriquement faux.

Selon People,

Markle n’est pas en pourparlers pour rejoindre le casting de I Do, Redo et la star de

le projet sera toujours Mulroney. CTV, la maison de production en partenariat avec

Netflix sur le projet, a également démenti que la duchesse fasse une apparition.

Que fera Meghan Markle ensuite si ce n’est pas moi, refaire?

Markle et le prince Harry ont stupéfait le monde lorsqu’ils ont annoncé

leur décision de quitter la vie royale en janvier 2019. Depuis l’annonce, Markle

a été couché bas avec son fils dans un

vaste domaine en Colombie-Britannique. Beaucoup pensent qu’elle reviendra au théâtre,

mais il semble que ce soit loin d’être fait pour l’instant, même si des rumeurs tourbillonnent

elle est agent commercial en ce moment. Franchement, sa prochaine décision est celle de n’importe qui.

Elle pourrait recommencer à jouer ou commencer une carrière entièrement nouvelle

chemin.

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus profonds pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Une autre option serait la résurrection de son très populaire

site Web de style de vie. Pendant son temps sur Suits, Markle a travaillé sur le mode de vie

blog qui visait à connecter les fans du monde entier. Elle a tiré le site après

passer trois ans à travailler dessus, mais maintenant qu’elle prend du recul

vie, elle pourrait potentiellement retourner à l’écriture.

Il ne semble pas que le duc et la duchesse de Sussex soient en

se précipiter pour établir leur prochain mouvement, ou à tout le moins, ils ne sont pas pressés

de partager ces plans avec le public. Ils travailleront, au cours de la prochaine année,

devenir financièrement

indépendant et de rembourser le gouvernement britannique pour les rénovations de la

maison, ils ont brièvement partagé au Royaume-Uni. Après cela, eh bien, tout le monde

juste besoin d’attendre et de voir.