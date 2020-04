Meghan Markle boit-elle? Découvrez où en est la duchesse de Sussex après la maternité

Beaucoup de bruit a été fait sur les choix faits par Meghan, duchesse de Sussex. Considérée par une grande partie du public des deux côtés de l’étang comme le catalyseur de la sortie brutale et sans précédent des devoirs de la famille royale, Meghan est devenue une sorte de test décisif pour l’opinion publique.

Certains la considèrent comme une héroïne exigeant une vie meilleure pour sa famille au milieu d’attaques cruelles (et racistes). D’autres la voient comme un snob hollywoodien qui ne pouvait pas supporter les pressions d’une vie passée dans la fonction publique.

Aucune partie de la vie de Meghan n’est restée sans scrupules dans le processus. Qu’ils se précipitent pour sa défense ou essaient de la démolir plus profondément, les partisans et les critiques n’hésitent pas à signaler chaque geste qu’elle fait comme preuve d’une conclusion ou d’une autre.

Même le régime alimentaire et les habitudes de consommation de la duchesse sont équitables. Après la naissance de son fils Archie, la consommation d’alcool de Meghan est devenue un sujet brûlant.

Meghan et le prince Harry ont abandonné l’alcool pendant sa grossesse

Meghan a clairement indiqué qu’elle était fan de vin avant sa grossesse, mais une fois qu’elle attendait Baby Archie, elle a supprimé l’habitude de sa vie. – et a insisté pour que le prince Harry fasse de même. Le prince a renoncé à toute caféine et alcool par solidarité.

“Étant donné qu’il est un buveur assez brutal depuis qu’il est un jeune adolescent, c’est tout un exploit”, a déclaré un initié au UK’s Express à l’époque.

Après l’arrivée de Baby Archie, le prince Harry a été aperçu avec une bouteille de bière à la main lors d’un voyage au Japon.

Alors que les commentateurs des médias ont plaisanté en disant que le prince devrait entendre sa femme en colère à son retour à la maison, c’est probablement un signe que les règles relatives à l’abstention se sont assouplies une fois que Meghan n’était plus enceinte.

Un mode de vie sain est essentiel pour Meghan Markle

La grossesse sans alcool de Meghan n’est pas une anomalie. Elle adhère à un mode de vie très sain, en général, et il semble qu’elle ait également transmis bon nombre de ces routines et valeurs au prince Harry.

Alors que la duchesse a admis qu’elle aime «sans vergogne» la nourriture, elle maintient une alimentation très raisonnable. Son petit déjeuner est souvent composé de fruits frais, et elle appelle le bol d’açaí son «favori». Elle s’assure également de prendre des suppléments quotidiens pour une alimentation équilibrée.

Sa routine hebdomadaire comprend une visite à un sauna où elle transpire toutes les toxines. Elle est également fan des séances d’entraînement à domicile et ne jure que par les DVD Tracy Anderson comme un moyen facile de se mettre en forme sans quitter la maison. Le yoga et la course à pied complètent sa pratique du fitness, démontrant que Markle a une approche équilibrée et holistique pour rester en forme et en bonne santé.

La duchesse est-elle revenue boire?

Alors que le refus de Meghan de prendre des boissons alcoolisées pendant la grossesse a fait les gros titres, elle a un penchant pour l’alcool et considère le vin comme son dessert préféré. Elle a même nommé son blog de style de vie, The Tig, d’après son vin préféré – Tignanello.

Elle ne serait certainement pas la seule royale à se livrer à une boisson alcoolisée. Son mari, le prince Harry, est célèbre pour sa préférence pour la bière, une habitude qu’il partage avec son frère le prince William. Belle-sœur Kate, la duchesse de Cambridge aime vraiment une pinte de Guinness. Pendant ce temps, la reine elle-même serait un grand fan de gin et de Dubonnet.

Alors que Meghan est clairement une personne soucieuse de sa santé qui est hyper consciente de son rôle de mère aux yeux du public, il n’y a aucune raison de penser que son interdiction de l’alcool pendant la grossesse s’est étendue à une substance interdite à vie. La duchesse a fait preuve d’un sens clair de la modération et de la responsabilité, et sa préférence pour une délicieuse indulgence – en particulier du vin rouge – a probablement trouvé son chemin dans sa vie maintenant qu’elle n’attend plus.

Peut-être que sa nouvelle vie se déroule et que le chaos de son départ des fonctions royales s’installe, nous pourrons la voir se détendre et se détendre un peu plus souvent.