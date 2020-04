Meghan Markle croyait que les médias favorisaient Kate Middleton plus qu’elle, selon son amie

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex ont été tellement harcelés par les médias qu’ils ont décidé que la vie royale ne valait pas le harcèlement et ont décidé que leur seule option était de tout laisser derrière. L’examen constant de la presse a fait des ravages et une amie de Meghan affirme que la duchesse pensait que les médias étaient plus favorables à Catherine, duchesse de Sussex qu’à elle.

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | Chris Jackson / .

Le prince Harry a partagé ses préoccupations concernant les médias négatifs

attention

Le prince Harry et Meghan ont tous deux expliqué à quel point l’attention négative de la presse était devenue nuisible lorsqu’ils ont parlé dans des interviews pour leur documentaire 2019 Harry & Meghan: An African Journey. Harry était très inquiet, étant donné l’expérience de sa mère, la princesse Diana, avec la presse, et a exprimé son inquiétude quant à la sécurité de sa femme et de son fils Archie.

“Une partie de ce travail, et une partie de tout travail, comme tout le monde,

signifie mettre un visage courageux et tourner la joue à beaucoup de choses, mais

encore une fois, pour moi et pour ma femme, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui font mal,

surtout lorsque la majorité de ces informations sont fausses », a-t-il expliqué.

Le prince Harry a ajouté: «Mais tout ce que nous devons faire, c’est nous concentrer sur le fait d’être réel et sur le fait d’être les gens que nous sommes, et de défendre ce en quoi nous croyons. Je ne serai pas victime d’intimidation pour jouer à un jeu qui a tué ma mère. “

Les médias ont-ils été plus gentils avec Kate?

Un des amis de Meghan a déclaré que la duchesse pensait que la famille royale aurait fait plus pour sa belle-sœur, si elle avait fait face au même niveau d’attention négative des médias.

Meghan a évoqué certains des examens minutieux qu’elle avait subis lors de l’interview documentaire. “Je n’ai jamais pensé que ce serait facile, mais je pensais que ce serait juste, et c’est la partie qui est vraiment difficile à concilier”, a expliqué Meghan.

Elle n’a jamais eu ce rapport juste et, selon son amie, la duchesse pensait que si Kate avait dû subir l’examen minutieux qu’elle avait, la famille royale aurait fait plus pour la protéger.

“[Meghan said] personne ne l’aurait supporté, et le système cassé et obsolète aurait été révisé », a déclaré l’ami au Daily Mail. «Les points de vente responsables de leurs attaques vicieuses auraient été fermés.»

Kate n’a jamais fait face à la même négativité que Meghan était contre, mais il n’est pas clair si des mesures auraient été prises par la famille royale pour l’arrêter si elle avait été critiquée autant que la duchesse de Sussex. “Si Kate était critiquée, personne ne l’accepterait”, a déclaré l’initié, notant que Meghan pensait que le palais “favorisait” Kate et pouvait avoir appliqué des politiques médiatiques en conséquence.

L’initié a en outre partagé que ce qui «irritait le plus Meghan et Harry» était que si les médias avaient constamment critiqué et critiqué Kate comme ils l’ont fait, des changements au sein de la politique médiatique royale auraient été apportés. Aucune question posée. ”

Les Sussex ont agi eux-mêmes

Après avoir quitté la famille royale, le prince Harry et Meghan pourraient prendre des mesures contre les médias comme bon leur semble. Ils ont écrit des lettres à quatre tabloïds britanniques, les coupant essentiellement avec une politique de «non-corroboration et zéro engagement» après avoir si mal traité Meghan.

«Meghan a dit que Harry devait prendre position pour elle, leur fils

et sa mère », a expliqué la source de leur décision de boycotter ces points de vente.