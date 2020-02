Meghan Markle devient le personnage des Simpsons | Instagram

Meghan Markle, la duchesse de Sussex a été l’inspiration pour l’un des personnages des Simpsons.

Cette création a été réalisée par l’artiste pop italien Alexsandro Palombo qui est connu pour générer un certain impact avec ses illustrations, cette fois, la personnalité de Meghan l’a inspiré à la recréer en tant que personnage de la célèbre famille jaune.

Le même illustrateur a souligné qu’une telle initiative est née en raison de la personnalité imposée par la duchesse, car il cherchait des moyens d’aborder la question de l’égalité des sexes.

Lui aussi activiste Il se distingue par son fonctionne avec des colorants satiriques, colorés, réfléchissants et irrévérencieux qui les illustrent avec la culture pop et à travers lesquels il dépeint divers aspects de la société, la diversité, l’éthique et les droits de l’homme.

Colombe Il a également noté:

Nous devons encore faire beaucoup en ce qui concerne l’égalité des sexes, c’est pourquoi les femmes comme Meghan sont importantes. De sa position privilégiée, il peut donner la parole aux femmes du monde entier et son engagement peut être un grand message éducatif pour la nouvelle génération. “

De même, l’artiste se déclare un admirateur fidèle de Meghan Markle pour ses idéaux qui font d’elle une femme dont il suggère qu’il doit être un exemple à suivre:

Nous avons besoin de beaucoup de Meghan Markles dans notre monde, une femme forte et déterminée, capable d’imposer ses idéaux et de faire entendre sa voix. “

Dans plusieurs des images, vous pouvez voir l’épouse du prince Harry avec des tenues emblématiques qu’il a utilisées dans des événements importants depuis qu’il a participé à la royauté britannique.

Il convient de mentionner que la duchesse n’a pas été la seule source d’inspiration pour l’artiste puisqu’elle a également représenté un grand nombre de célébrités dans des personnages à la manière du légendaire spectacle d’animation de la chaîne de télévision FOX “Les Simpsons”.

En outre, l’artiste a également inclus d’autres membres de la redevance comme le prince Harry, la reine Elizabeth II, Kate Middleton et la princesse Diana, qui se tiennent ensemble à la périphérie de Buckingham Palace.

D’un autre côté, d’autres stars célèbre Le spectacle a également été inclus dans leur répertoire, notamment l’acteur George et Amal Clooney, Kim Kardashian et Kanye West, Adele et Caitlyn Jenner.

Aussi Colombe Il a déclaré que ses illustrations sont un hommage à toutes ces femmes fortes qui veulent que leur voix soit entendue dans un monde qui manque parfois d’oreilles.

Qui est Alexsandro Palombo?

Colombe en plus de illustrateur Il est un créateur de mode d’origine italienne. Avec ses illustrations, il cherche à créer un impact et y parvient depuis que ses créations ont fait le tour du monde, mettant en lumière la controverse et l’ironie avec lesquelles il traite personnages emblématique des différentes sphères de pouvoir telles que la religion, la mode et la politique.

.