Meghan Markle dit que le prince Harry a le plus «d’intégrité» et de «loyauté» de tous les royaux – est-ce pour cela que les deux ont quitté la famille?

Meghan

Markle et le prince Harry ont déjà eu une année de tourbillon – et ce n’est que

Février. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé début janvier qu’ils

“reculerait” de leurs rôles de royals seniors afin de

vivre une vie plus paisible et être les meilleurs parents possibles pour leur fils,

Archie.

Maintenant, nous avons appris que Meghan aurait dit que son mari avait le plus «d’intégrité» et de «loyauté» de quiconque dans sa famille – le commentaire a-t-il quelque chose à voir avec la raison de son départ?

Le prince Harry et Meghan Markle

L’attention négative des médias de Meghan et Harry a joué un rôle dans leur départ

Quand Meghan et Harry se sont mariés pour la première fois, ils pensaient probablement à la vie

serait un conte de fées – mais il s’est avéré loin de là. Aussitôt que

Meghan a commencé à sortir avec Harry, les médias publient des négatifs

des histoires à son sujet. Mais quand elle s’est mariée dans la famille, ça n’a pas été

mieux.

Meghan est rapidement devenue le centre de diverses rumeurs royales, d’une querelle avec Kate Middleton à son mauvais traitement du personnel. Les nouvelles suggéraient même que Meghan avait déchiré Harry et le prince William. Et finalement, elle et Harry sentaient qu’ils en avaient assez.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Les deux veulent également élever Archie en tant que simple citoyen

Harry se souvient de ce que c’est que de grandir sous les projecteurs – pas facile. Il se souvenait spécifiquement d’avoir dû marcher derrière le cercueil de sa mère lors de ses funérailles devant des millions de personnes, et il a dit une fois à Newsweek qu’il ne pensait pas qu’un enfant devrait avoir à faire cela. Maintenant qu’il a son propre fils, il veut élever Archie en tant que simple citoyen et s’assurer qu’il n’est jamais soumis au même genre de pression.

Meghan n’a pas grandi sous les projecteurs, et maintenant qu’elle a reçu un avant-goût d’une renommée royale incroyable, elle ne veut probablement pas soumettre Archie à cela non plus.

Les propos rapportés par Meghan sur Harry auraient pu être une fouille pour la famille

La demande de Harry et Meghan de déposer une marque Sussex Royal a été

récemment nié par la reine Elizabeth. Et une source proche de la duchesse a révélé

qu’elle avait de grandes choses à dire sur son mari – mais ils auraient pu

venir au détriment des autres membres de la famille royale. “[Meghan] dit qu’elle continuera à

champion Harry parce que de tout le monde, il a le plus d’intégrité et le plus

loyauté », a confié un ami de la duchesse à Express.

Bien qu’il ne soit pas clair si Meghan a définitivement prononcé ces mots, cela pourrait être considéré comme une fouille vers d’autres membres de la famille royale – et pourrait nous donner encore plus de détails sur les raisons pour lesquelles elle et Harry ont quitté la famille en premier lieu.

Le drame entourant la famille royale n’est pas très clair

Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de la relation entre Harry et Meghan avec les autres membres de la famille royale, et toute la vérité reste à voir. Mais si Meghan a laissé entendre que son mari était le plus honnête de tous les membres de la famille, cela pourrait nous indiquer encore plus de problèmes à huis clos. Le duc et la duchesse de Sussex sont officiellement de retour au Royaume-Uni pour une visite, donc le temps nous dira s’il y a des signes notables d’animosité parmi les membres de la famille.